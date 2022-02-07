Забавные будни путников: 15 случаев, когда в самолете было очень весело

7 февраля 2022 , 15:52
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Источник:

Boredpanda

Путешествовать не только полезно, но и очень весело, особенно когда в самолете можешь встретить одного из героев нашей фотоподборки.

Путешествия – это всегда интересный и новый опыт, который стремится получить каждый. Однако открывать себе новые континенты и страны может быть и очень весело. По крайней мере, так случилось с пассажирами, которые создали эту интересную фотоподборку из самолетов.

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Забавная фотоподборка из самолета

Пассажири решили не терять время зря и нарастить ресницы прямо в воздухе.


Девушки оригинально провели время / Фото Boredpanda

Длительные перелеты заставляют искать комфортные позиции, чтобы расслабиться.


Расслабиться было тяжело / Фото Boredpanda

А почему бы не посушить свое белье прямо в самолете?


Оригинально высушили белье / Фото Boredpanda

Защиту против Covid-19 никто не отменял, поэтому мужчина решил оригинально оградить себя от мира.


Оригинально защитил себя / Фото Boredpanda

Эта девушка также позаботилась о безопасности и защитилась от вирусов.


Еще один оригинальный способ защитить себя / Фото Boredpanda

Местный салон красоты в самолете открыли и эти красавицы, решившие во время перелета немного сменить маникюр.


Устроили салон красоты прямо в самолете / Фото Boredpanda

Кажется, женщине непросто было расслабиться во время перелета.


Перелет затруднительно назвать спокойным / Фото Boredpanda

Йога прямо в воздухе


А почему бы не заняться спортом / Фото Boredpanda

Эти пассажиры очень любят поесть в самолете.


Порции очень большие / Фото Boredpanda

Сюрпризы в самолете никто не отменял, даже если не совсем приятные.


Неприятный сюрприз от пассажира позади / Фото Boredpanda

Мужчина оригинально использовал маску.


Использовал маску для более крепкого сна / Фото Boredpanda

Ну очень необычный пассажир в самолете.


Обезьянки тоже путешествуют / Фото Boredpanda

Белье вместо маски – ну очень оригинально.


Мужчина придумал оригинальную маску / Фото Boredpanda

Полет у этого человека точно был очень релаксовый.


Мужчина отдыхал как мог / Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак