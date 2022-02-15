"Забыл" сказать: жених три года скрывал, что у него четверо детей

Невеста внезапно узнала, что у любимого четверо детей, о которых он вообще никогда не рассказывал. Об этом случайно проговорилась его сестра.

Пара встречалась три года перед помолвкой, но 28-летний жених держал все в секрете. Теперь тот злой на свою сестру, ведь якобы только он мог сказать любимой о детях. Интересно, что семья поддержала жениха.

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Обо всей ситуации рассказала его 22-летняя сестра на развлекательном ресурсе Reddit. Она попросила людей оценить, правильно ли поступила в этой ситуации.

Жених почти не видится с детьми

Сестра живет со своим братом Джейми еще с 17-ти лет. С тех пор неоднократно видела, как он изменял своим девушкам, но закрывала во все глаза, ведь "это его жизнь".

Сейчас у мужчины четверо детей. Старшей – 10 лет, и она единственная, с которой он более или менее видится и выплачивает алименты. Также у него двое мальчиков-близнецов (4 года), которых он вообще не навещает. Поэтому сестра пытается время от времени помогать маме.

Больше всего не повезло 8-летнему сыну. Брат вообще мало рассказывал о нем.

Он называет своих детей "несчастными случаями". Раньше говорил, что хотел бы, чтобы у него их не было, потому что раздражает, когда матери ему звонят, – рассказывает сестра.

У 28-летнего мужчины есть дети, но он им практически не помогает / Фото Unsplash

Как невеста узнала о детях

Три года назад Джейми встретил девушку по имени Натали, с которой сразу стал встречаться. Она переехала к нему домой, и с тех пор все трое живут под одной крышей. Несколько недель назад он сделал предложение любимой. Пара была очень счастлива, пока секрет Джейми внезапно не раскрылся.

Недавно все трое отдыхали и разговаривали. Натали активно обсуждала собственную свадьбу и намекнула, что поскорее хочет детей. По ее мнению, Джейми был бы отличным отцом.

Сестра пошутила, что он был не лучшим отцом для своих четырех детей. Натали не поняла, о чем речь, и начала расспрашивать. Брат невероятно разозлился.

Я сообразила, что она не знала. Поэтому объяснила, что он не воспитывает своих детей и вообще не хочет их. Судя по всему, он ничего об этом не говорил. Брат начал кричать и пошел к своему другу. После этого я два дня не была дома, и мой телефон просто "взорвался" от звонков, – написала сестра.

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Джейми обвиняет сестру в том, что она разрушила его отношения. Семья тоже поддержала брата. Но сестра считает, что уместно было предупредить Натали о такой опасности. Пользователи Reddit также поддержали авторшу: