Заказали еду – и пожалели: 10 блюд, которые рассмешили людей
2 декабря 2021 , 07:48Читати новину українською
Источник:Reddit
Домашняя еда – это прекрасно. Но иногда так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким из ресторана или магазина. Кажется, это всегда беспроигрышное решение.
Но нет! Пользователи Reddit поделились фотографиями самых забавных, а иногда просто отвратительных блюд, которые они когда-либо приносили домой. Честно говоря, кое-что из этой "вкусностей" просто страшно кушать!
Интересно Ужин с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка
Всюду обман...
Фото reddit Klubhead
"Заказал сосиску в тесте в университетской столовой. Что я хотел – что мне принесли"
Фото reddit yourstewart22
Больше теста, пожалуйста!
Фото reddit nguhenry
Это просто великолепно!
Фото reddit thirteenseventeen
Как аппетитно!
Фото reddit stabwound66
Что-то это вообще не похоже на макаруны
Фото reddit sushiandchurrosВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
"Надеялся, что это будет выглядеть более аппетитно"
Фото reddit janananners
Пара заказала хрустящий пряный лосось в заведении. Что им принесли
Фото reddit webernation
Ого...
Фото reddit welt_schmerz16
"Я так и не смог его съесть"
Фото reddit MoeGunz6