Жена перестала готовить, чтобы проучить мужа: как он отреагировал

Расстроенная жена чувствовала, что муж не ценит ту работу, которую она делает в доме. Именно поэтому женщина перестала готовить и убирать в течение нескольких недель. Чем закончился "эксперимент" – читайте дальше.

Женщина работает медсестрой, поэтому часто приходит домой поздно вечером. Несмотря на это, на ней большинство домашних обязанностей. Она считает, что это нормально. Но муж мог бы помогать при необходимости. А недавний досадный случай заставил жену ввести кардинальные изменения: она просто перестала делать основную работу по дому.

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Женщина несколько дней подряд приходила уставшей после работы, поэтому ей не хватало времени, чтобы вымыть посуду. Муж не только не сделал это вместо нее, но еще и неприятно "подколол", что тарелки сами себя не вымоют.

Мужу не понравилось, что дома много невымытой посуды / Фото Unsplash

Жена все же помыла посуду. После этого муж обратился к ней с серьезным разговором, который ее действительно обидел.

"Он решил поговорить. Я думала, что он хочет расстаться или что-то похожее сделать. Но он сказал: "Дорогая, я знаю, что ты работала на прошлой неделе допоздна, и понимаю, что у тебя много работы. Но за последние несколько вечеров мне пришлось есть вермишель и выпечку". Словом, сказал мне, что я бездельничала, а он из-за этого страдал... Мы немного поспорили, но потом помирились", – написала женщина в своей публикации на Reddit.

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После разговора жена просто перестала убирать и готовить. По ее словам, в доме творился настоящий хаос, пока муж не выдержал. Он попросил прощения и понял, что не был благодарен за всю работу, которую жена делала.

Но он сказал, что я вела себя как стерва в течение нескольких недель. Я чувствовала, что это был единственный способ заставить его быть более благодарным, – завершила историю женщина.

Она все же сомневалась, правильно ли она сделала. Но пользователи Reddit полностью ее поддержали.