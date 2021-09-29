Жена удивилась от забавной выходки мужа на пляже: что он сделал

Жена попросила мужа сфотографировать ее во время отдыха на пляже. Все было бы хорошо, но любимый сделал все по-своему. Не все люди оценили его неоднозначный поступок.

Женщина показала выходку мужа в своем тиктоке thicctok5280. Всего за три дня видео с отдыха на пляже во Флориде набрало почти 3 миллиона просмотров.

Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Жена позировала у пирса, чтобы муж сделал несколько фотографий для воспоминаний. Он все сделал наоборот – начал снимать видео. Только главной героиней ролика была не его жена...

Жена думала, что муж снимает именно ее на видео / Скриншот тикток thicctok5280

Я смотрела видео моего мужа с нашей поездки во Флориду на прошлой неделе... Думала, что я была главной героиней видео, пока не увидела, кого он на самом деле снимал, – написала женщина.

Муж все время пытался снять на камеру женщину в бикини, которая была позади его жены. Любимая не сильно расстроилась из-за такой ​выходку, однако пользователи в тиктоке были просто безжалостными. Некоторые предлагали вообще разойтись с таким мужем:

Он буквально снимает на камеру эту девушку без ее разрешения. Очевидно, что он оскорбил вас. Вы не считаете, что это довольно странно?

Не страшно, если партнер смотрит на других девушек. Но, если бы он снимал их на видео, то это разбило бы мне сердце.

Это недопустимо. Тебе стоит с ним попрощаться.​

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно