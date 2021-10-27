Женщина хотела идеальные брови, но что-то пошло не так: она давно так не хохотала
Источник:тикток sarahdonnelly5
Британка чуть не лопнула от смеха, когда увидела, как выглядят ее брови после ламинирования. Они получились настолько пышными, что женщина не могла успокоиться.
Реакцию на столь забавную неудачу Сара записала в своем тиктоке sarahdonnelly5. Видео стало достаточно популярным: его посмотрели почти 400 тысяч раз. Она точно не ожидала такого результата.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
Сара уточнила, что впервые в жизни сходила на данную процедуру. Она просто хотела понять, почему это сейчас популярно. Кстати, ламинирование бровей называют бьюти-процедурой 2021 года!
К теме Ламинирование бровей: чего вы не знали о бьюти-процедуре года – интересные факты от эксперта
Я пыталась идти в ногу с детьми, поэтому пошла на ламинирование бровей. И вот это произошло. Я не могу перестать смеяться над ними. Я смешно выгляжу, – рассказала женщина.
Большую часть видео Сара просто хохотала на камеру. Но потом она показала свои брови. Что тут сказать… Они действительно получились очень пушистыми!
Брови получились очень густыми / Скриншот тикток sarahdonnelly5Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Пользователи тиктока сравнили порадовавшиеся видео Сары. Хотя некоторые люди не поняли, почему женщина удивилась. Они считают, что так ведь и должно быть:
- Они будут выглядеть так в течение первых дней. Потом будет лучше.
- Два меховых бургера!
- А ты случайно не была отцом Джима из "Американского пирога"?