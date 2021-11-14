Женщина испугала всех своими ресницами: на них "больно" смотреть

Несчастная британка решилась на процедуру наращивания ресниц, но дальше случилась настоящая катастрофа. В салоне все настолько неудачно сделали, что фактически уничтожили ее ресницы.

Никогда не ходите к непрофессионалам. Лучше заплатить больше, но получить качественный результат! Именно это пытается донести до всех женщин сотрудница одного из салонов красоты в Лондоне Ипек Озкан.

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Клиентка обратилась с просьбой к ней хоть как-то спасти ее ресницы. Ипек показала в своем тектоке результат работы непрофессионалов в другом салоне красоты. На это действительно тяжело смотреть! Видео уже набрало более 150 тысяч просмотров.

Если вы не можете сделать это правильно, то не делайте этого, – подписала видео блогерша, которая обратилась ко всем непрофессионалам.

Предыдущие "специалисты" сэкономили на материалах

Ипек объяснила, что в предыдущем салоне красоты, куда обращалась клиентка, совершили ужасную ошибку. Вместо специального средства для наращивания ресниц они использовали клей для волос.

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Во время процедуры предыдущие "специалисты" использовали клей для волос / Скриншот тікток ipsbeauty

Это должно быть нелегально! Клиент пришла ко мне сегодня на удаление ресниц. Я была в ужасе. Только посмотрите, как мало у клиентки осталось настоящих волосков, – комментирует ситуацию женщина.

Видео можете посмотреть ниже

Пользователи тиктока были в шоке от столь неудачной работы.