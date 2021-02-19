В 23 лет американка весила почти 150 килограммов. Она испробовала множество диет и программ похудения, однако все было тщетно. Она не обратила внимание только на один аспект своего образа жизни. Узнайте, благодаря чему ее жизнь в корне изменилось.

Молли Кармел работает терапевтом, который специализируется на расстройствах пищевого поведения. Однако ей никак не удавалось контролировать собственный вес. Пока она не решила отказаться от своего любимого продукта – сахара. Теперь она на 80 килограммов легче. Женщина поделилась секретами, которые помогли ей избавиться настоящей зависимости от сахара.

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Невероятная история похудения

Женщина сидела на различных диетах 7 лет, ведь уже в таком юном возрасте имела лишний вес. С тех пор ее жизнь напоминала замкнутый круг: диеты – кратковременное похудение – срывы – заедание стресса сладким – набор веса – снова диеты.

В 23 она достигла максимального веса в 150 килограммов. Ей было трудно даже наклониться, чтобы завязать шнурки или пройти несколько шагов без одышки!

Это было ужасно. Я была безнадежной, я перестала видеться с друзьями, перестала путешествовать, тогда я была очень замкнутой,

– делится Молли

Так Молли выглядела в 2000 году / Фото today

Молли признается, что несмотря на различные изменения в своем рационе, кое-что оставалось неизменным: она всегда любила сладости с большими содержанием сахара. Десерты радовали ее и становились утешением в трудные моменты:

Сахар меня успокаивал, утешал, лишал боли. Это была моя большая любовь ... Я думала, что сахар был моим решением, когда это действительно было моей проблемой,

– говорит женщина

Тогда женщина и решила в качестве эксперимента перестать употреблять сахар. Она думала, что это будет одной из тех диет, которые она быстро бросала. Однако когда этот способ начал действовать, она продолжила придерживаться такого образа жизни. Уже через год она похудела на 80 килограммов – и удерживает этот вес до сегодняшних дней, когда ей уже 42!

Так 42-летняя женщина выглядит сейчас / Фото инстаграм-страница Молли Камел

Молли Камел даже написала книгу под названием "Попрощайся с сахаром", которая переведена и на украинском языке.

Фото book-ye

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Как избавиться зависимости от сахара

Эти правила помогут каждому навсегда отказаться от сахара.

1. Познакомиться с проблемой

Это первый шаг – выяснить ваши отношения с сахаром. Вам точно каждый раз к сладкому кофе нужна еще и сладкая конфета? А после ужина вы накладываете еще кусок торта, даже если уже наелись? Подумайте, чем заменить эти десерты: фруктами, овощами или полезными сладостями.

Отказывайтесь от шоколадок к кофе / Фото Pexels

2. Внимание! Этикетки

Внимательно смотрите на состав продуктов, ведь сахар практически во всем. Молли советует пользоваться ее правилом 5 элементов.

Правило 5 элементов



Если сахар в составе среди ингредиентов стоит на 5 месте или ниже, значит этот продукт можно смело употреблять.

3. Никаких дней "разгрузки"

Следуйте своим правилам: не позволяйте себе так называемых дней "разгрузки" без сахара. Так, даже раз в неделю. "Таким образом вы снова разжигаете свою любовь к сахару", - отмечает Молли.

4. Тренировка – это еще не все

Тренировка прекрасно поднимают настроение и положительно влияют на здоровье. Однако они не помогут вам избавиться от сахарной зависимости. Поэтому не нужно полагаться только упражнения, важно работать и с психологическим аспектом.

Не рассчитывайте только на тренировку / Фото Pexels

5. Не держите сладости дома

Гораздо легче отказаться от сахара, если не иметь соблазна дома.

Это очень важно. Если бы я держала печенье в своем доме, я, скорее всего, съела бы его,

– признается Молли

Не поверите, но эксперт советует просто приложить лед к задней стороне шеи, чтобы избавиться от желания немедленно съесть что-то сладкое.

6. Короткие диеты – неэффективны

Молли советует не ставить себе вызовы типа "Не есть сахар 30 дней". Это часто оборачивается срывом и возвратом к постоянному потреблению сахара. Вы должны постепенно превратить это в способ вашей жизни.