Женщина похудела на 90 килограммов, чтобы стать похожей на Барби: что из этого вышло

Кайла Лаванда обожает игрушки Барби. Именно они вдохновили ее похудеть на 90 килограммов и изменить свою жизнь навсегда.

Сейчас Кайла выглядит, как ее любимый персонаж. Она мечтала о такой фигуре и наконец-то смогла достичь желаемого результата.

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Похудела на 90 килограммов и превратилась в барби

Кайла Лаванда живет в Австралии. Она одержима Барби и с детства их коллекционирует. Сейчас ее дом переполнен эстетикой кукол, а количество игрушек больше 200.

У меня было более 200 кукол, поскольку мои родители использовали их в качестве стимула похудеть,

– рассказывает Кайла.

До похудения женщина весила 155 килограммов. В возрасте 36 лет она решила изменить свою жизнь и проститься с лишним весом. Она начала с режима питания и фитнеса. Она похудела на 14 килограммов, после чего ее вес остановился на одном показателе и не снижался. Кайла неоднократно обращалась к диетологам, пробовала разные диеты, но все было безрезультатно. В 2018 году женщина решилась сделать операцию и удалить 80% желудка.



Жінка похудела и превратилась в барби / Фото из инстаграма

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После продолжительной реабилитации она приступила к изменениям в образе жизни: строгие тренировки и режим питания дали свои результаты.

После операции я чувствовала себя возбужденной и как новая женщина с новым стартом, который мне необходим. Но я знала, что это не конец. Я знала, что должна изменить весь свой образ жизни. Я исключила углеводы, сахар, обработанные продукты и готовую пищу,

– делится Кайла.



Похудела, чтобы походить на Барби / Фото из инстаграма



Кайла невероятно похудела / Фото с инстаграма

Женщина также ежедневно занималась спортом: тренировки в спортзале и пешие прогулки, которые впоследствии переросли в утренние пробежки. Начинала день она с протеинового коктейля, добавила продукты с высоким содержанием белка, например молотая грудка индейки или курица. Ей трудно было отказаться от любимых вкусностей, поэтому Кайла попыталась заменить их на более здоровые альтернативы, например орехи или протеиновые батончики.

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В результате ей удалось избавиться от 90 килограммов, а ее новая фигура похожа на фигуру настоящей Барби. Женщина умело подчеркивает это тематическими яркими образами.



Образы, как в Барби / Фото из инстаграма