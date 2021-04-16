Жительница Эдинбурга почти 10 лет питалась колбасой, печеньем и большим латте. Когда ее вес достиг 100 килограммов, женщина решилась на удивительное перевоплощение. Она рассказала, как ей удалось похудеть на 4 размера в одежде.

33-летняя шотландская акушерка Карла Фрост рассказывает, что начала стремительно набирать вес после рождения дочери. Материнство, работа и учеба в колледже одновременно – из-за всего этого она переживала постоянный стресс, который заедала вредной пищей: колбасами, сладостями, слишком сладким кофе.

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Она пробовала множество диет, но ничего не срабатывало. Карла с ужасом смотрела на весы и часто плакала из-за отражения в зеркале. "Я мыла волосы дважды в день, чтобы убедиться, что они выглядели красиво. Потому что это было единственное, что я могла немедленно изменить", – говорит женщина. Однако один поход к врачу изменил жизнь женщины.

Женщина похудела на 40 килограммов за полгода / Фото @mrsfgoesketo

В марте прошлого года Карла пришла на плановый осмотр в поликлинику, а там ее шокировали: еще немного, и у нее будет диабет второго типа. Она настолько была поражена этой новостью, что даже пришлось принимать антидепрессанты

Тогда я так испугалась за свое здоровье, что подумала: если я немедленно не начну действовать, то уже ничего не смогу изменить,

– признается Карла

Она похудела на 4 размера / Фото @mrsfgoesketo

Тогда девушка прежде всего стала больше ходить и записалась в тренажерный зал. Однако настоящим спасением для нее стала диета с низким содержанием углеводов: "Я полностью пересмотрела свой рацион. Первые четыре-пять дней были самыми тяжелыми, поскольку это шок для вашего организма", – рассказывает она.

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Прежде всего стала больше ходить / Фото @mrsfgoesketo

Что она изменила в питании

Рацион до похудения

Завтрак – 2 кусочка белого тоста. Плитка шоколада. Ванильное латте.

Обед – колбаса и торт.

Ужин – макароны с курицей и соусом песто, пицца и салат

Закуски – картофельные чипсы, печенье в течение дня и 6 ванильных латте.

Рацион сейчас

Завтрак – яичница, хрустящий бекон и авокадо. Черный кофе с низкоуглеводным сиропом.

Обед – салат с тунцом и оливкам или с курицей и сыром.

Ужин – пастуший пирог с пюре и большим количеством зеленых овощей и маслом.

Закуски – хрустящие чипсы из свиной кожи и орехи кешью.

Как женщина изменилась благодаря похудению / Фото Daily Mail

Всего за 4 месяца Карла похудела на 4 размера, потеряв почти 40 килограммов, а ее кожа стала выглядеть намного лучше. Разительные перемены были не только внешне: исчезло постоянное чувство голода, и самое важное – ей больше не грозил диабет.

Я никогда не чувствовала себя психически и физически лучше, чем сейчас. Больше не вернусь к своему старому рациона. Сейчас я знаю, что действительно полезно для моего тела,

– утверждает женщина

Она по-настоящему поняла, насколько изменилась ее жизни после одного трогательного случая. Однажды, когда Карла уже сбросила большинство своих лишних килограммов, ее 6-летняя дочь подбежала к ней и обняла со словами: "Мама, мои руки дотрагиваются друг до друга!". Малышка наконец смогла охватить маму руками полностью. Карла расчувствовалась и убедилась, что сейчас она на правильном пути.

Дочь наконец может обнять маму / Фото Daily Mail

Карла утверждает, что кето-диета действительно спасла ей жизнь. Сейчас она регулярно сдает анализы и проверяет свой организм, чтобы убедиться, что она больше не вредит своему здоровью, и все работает как надо. Полезными рецептами и историей собственного пути похудения она делится на своей странице в инстаграме, надеясь и других вдохновить на радикальные изменения в жизни.