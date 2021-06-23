Женщина получила 150 загадочных посылок, которые не заказывала: что она с ними сделала

Жительница Нью-Йорка обнаружила у себя под домом 150 пакетов с эмблемой Amazon от анонимного отправителя. Ее удивила не только такое количество посылок, а их необычное содержание.

Джиллиан Кеннен, владелица бизнеса в Нью-Йорке, начала получать необычные коробки к себе домой еще 5 июня. Когда курьер привез первые несколько посылок, она не удивилась, ведь подумала, что это какой-то заказ ее партнера по бизнесу.

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Они как раз ждали материалы для новой студии, поэтому женщина без лишних мыслей занесла коробки в дом и взялась их открывать. Ее ждал сюрприз:

Когда я открыла коробки, то увидела там материалы для изготовления медицинских масок и крепления для них. Я послала фото своему партнеру, чтобы узнать, зачем он заказал столько, однако он не заказывал,

– вспоминает Джиллиан

Внутри коробок были материалы для изготовления масок / Скриншот с видео scallywagandvagabond

На всех коробках был логотип Amazon, и когда женщина подписывала документы от почты, то заметила, что там стояла ее адрес, однако не ее имя. Впрочем, списала это на ошибку и решила позвонить в Amazon и выяснить, в чем дело. Там ей сказали пока ничего с ними не делать.

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Однако на этом приключения не закончились. Посылок становилось все больше, от различных почтовых служб. Когда ей пришлось отлучиться, она получила звонок мамы своего лучшего друга: "Она сказала, что на нашем крыльце, наверное, тонна пакетов. Даже входной двери не видно!".

Позже коробки уже начали привозить грузовиками на поддонах.

Посылки привозили грузовиками на поддонах / Скриншот с видео scallywagandvagabond

А, когда все закончилось, Джиллиан с ужасом насчитала целых 150 посылок. Звонки в Amazon не давали результата – никто в компании не мог сказать, в чем проблема, кто на самом деле должен был получить все это оборудование для масок, и возможно ли, что это просто пранк.

Женщина получила 150 посылок, которые не заказывала / Скриншот с видео scallywagandvagabond

В конце концов, в компании выяснили, что настоящий получатель этих посылок уже имеет все эти материалы. Поэтому предложил женщине просто оставить это у себя. Однако Джиллиан с деловым партнером нашли лучший выход.

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Они владеют креативной студией, поэтому решили использовать содержание посылок для изготовления наборов из масок "сделай сам" для местной детской больницы. Amazon же, чтобы компенсировать женщине все неудобства, согласился предоставить все необходимые материалы, которых не хватает для таких наборов. Все материалы, которые останутся, они отдадут на нужды другим больницам.