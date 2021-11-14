37-летний Хэббе Нур Эль Дин из Копенгагена повезло с генетикой – у нее были крепкие ногти с самого детства, но только во взрослом возрасте она решила этим воспользоваться. Женщина перестала покрывать ногти гель-лаком 3 года назад и дала им возможность просто расти.
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Сейчас ее ногти имеют длину от 3,5 до 5,3 сантиметра. На улице такие длинные ногти привлекают немало внимания прохожих, удивляющихся такой эффектной красоте женщины:
Я получаю много реакций, когда выхожу на публику. Люди смотрят и перешептываются между собой, спрашивают меня, не поддельные ли они, не ломаются ли, и как я живу с такими длинными ногтями,
– рассказывает Хэбба
Ногти жительницы Дании достигают 5 сантиметров / Фото Story Trender
Ногти жительницы Дании достигают 5 сантиметров / Фото Story Trender
Женщина считает ногти такой длины очень женственными и элегантными. Но для того, чтобы они выглядели красиво, ей приходится тратить на них много времени, гораздо больше, чем женщинам с обычной длиной: "Ухаживать за моими ногтями – это работа на полный рабочий день, своеобразный образ жизни".
Чтобы отрастить такие ногти, нужен постоянный уход / Фото Story Trender
Чтобы отрастить такие ногти, нужен постоянный уход / Фото Story Trender
Хэбба признается, что иногда такие ногти могут мешать, но она все равно восхищается ими и не хотела бы с ними расставаться.
Кроме того, она обожает нейл-арт – искусство рисования на ногтях. Такая длина дает ей только больше пространства для творчества: "Я люблю выражать себя с помощью цветов, использовать разные принты и узоры", – говорит женщина.
Женщина увлекается нейл-артом / Фото Story Trender
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Как отрастить такие длинные ногти
Кроме того, что ногти женщины от природы очень крепкие, у нее есть несколько советов для тех, кто хочет иметь такие же:
- Самый главный совет – избегать воды. Каждый раз при контакте с водой Хэбба надевает латексные перчатки.
- Обязательно наносить базовое покрытие, защищающее ногти.
- Регулярно их подпиливать для придания нужной формы.