Женщина влюбляет парней своей внешностью: у нее нет нескольких зубов

Блогерша рассказала о своих отношениях с мужчинами. У девушки нет нескольких зубов, но это ей вообще не мешает иметь "армию" поклонников.

Американская блогерша по имени Лили призывает всех девушек не стесняться собственной внешности. Она продемонстрировала одну особенность, которую смогла со временем принять: женщина не имеет двух передних зубов, но это не мешает ей вести активную социальную жизнь.

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Лили рассказала, что мужчины, которые за ней ухаживают, часто узнают об этом уже на первом свидании. Она всегда вытягивает свою челюсть: это ее очень радует.

Я люблю им сказать: "Сейчас я тебе кое-что покажу". И я достаю протезы. Она сразу просят вернуть зубы на место, – говорит блогерша.

Девушка не стесняеться своей внешности / Скриншот тикток lilyymagno

Лили не собирается стесняться из-за такой особенности и считает, что партнеры должны знать правду. Блогерша не хочет это скрывать. Впрочем, девушка так и не рассказала, как она сумела потерять два передних зуба.

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Вы всегда видите в Интернете идеальную картинку, но она часто отличается от реальности. Я хочу быть собой, – утверждает Лили.

Сейчас на девушку подписаны 247 тысяч людей в тиктоке. Больше видео вы можете посмотреть по ссылке ниже.