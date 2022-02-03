Жить в семье – точно не скучно: 11 забавных фотодоказательств

3 февраля 2022 , 10:27
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Источник:

Reddit

Порой кажется, что мы уже на все 100% знаем людей, с которыми мы живем под одной крышей. Однако и они способны удивлять своим креативом.

У этих членов семьи точно хорошее чувство юмора. В материале мы собрали 11 забавных ситуаций, которые порадовали родных и пользователей сети.

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Забавная семейная жизнь

Этот отец, очевидно, боялся, что о нем забудут. Поэтому подарил всем членам семьи календарь со своими фото.


Отец с чувством юмора / Фото Reddit

Эта мама до сих пор не может привыкнуть к тому, что живет в семье, где всегда нужно быть готовым к таким "сюрпризам" в зеркале заднего вида. Она знатно испугалась рождественской игрушки.


Забавно-страшная ситуация / Фото Reddit

Женщина решила самостоятельно сменить фильтры в вентиляционной трубе и увидела это. Ее удивлению не было предела.


"Привет" из вентиляционной трубы / Фото Reddit

В этой семье точно не бывает скучно. Мать решила удивить родных и устроила для них домашний концерт с двойником Элвиса Пресли.


Семейный концерт, о котором никого не предупредили / Фото Reddit

А это обычное одеяло, которое оставили сохнуть на стуле, правда, ночью муж подумал совсем другое…


Какое "страшное" одеяло / Фото Reddit

А это фото до сих пор вызывает смех у всех членов семьи и слезы у невесты. Ей оставалось несколько шагов к алтарю, когда отец сказал "у меня что, упали штаны?".


Невеста в отчаянии / Фото Reddit

Любознательные родственники с нетерпением ждали фото из нового дома, поэтому молодая семья решила поразить всех креативом и послала это.


Сделали креативные фото нового дома / Фото Reddit

Свекровь решила погостить у детей 3 недели, но через несколько дней она получила букет с запиской от своего мужа "Помоги мне".


Оригинальная просьба о помощи / Фото Reddit

У этой мамы экскурсия точно удалась: она решила изучить каждый уголок в новом городе.


Очень забавное фото / Фото Reddit

Парень решил погостить несколько дней у родителей, а когда вошел в свою комнату, увидел это.


Мать купила оригинальную постель для сына / Фото Reddit

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Этот мужчина хотел удивить жену новым автомобилем, но у него не хватило денег. Поэтому он просто прикипел бант на старый.


Жена, кажется, не оценила шутку / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак