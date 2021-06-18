Правдиво и смешно: художница рисует милые комиксы о будничных ситуациях, знакомых всем

Иллюстратор из Барселоны изображает в своих комиксах забавные ситуации и проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. В этой симпатичный главной героине вы точно узнаете себя!
Эстер Гонсалес рисует свое жизненные комиксы, благодаря которым она и прославилась, с 2017 года. Ее вдохновляют фильмы, мультфильмы и милые пары, которых она встречает, а часто идеи приходят и из обычной повседневной жизни. Результат ее работы – забавные комиксы, которые так полюбили ее поклонники, и которые точно поднимут вам настроение на весь день.
Читайте также Визитная карточка: SHABO Reserve Rose сухое
Вот и вся диета
Порой кажется, что дома просто какое-то особое зеркало
Иногда хочется просто поспать
Интересно Период проб и ошибок: 15 самых нелепых фото с подростковых лет
У мамы невозможно похудеть. И уйти от нее с пустыми руками – тоже
Летом каждый устраивал ночные бои с комарами
Только один бокал, не так ли?
Оно того стоит
Такая она – семейная жизнь
Когда заходишь в магазин – а дальше все как в тумане
Ожидания и реальность
А времена уже не те
Современным детям не понять
Какой уж там комфортный перелет
К теме Как такое могло случиться: 10+ забавных случаев, когда людям действительно не повезло
Беспощадные муки выбора
Все фото: Инстаграм Эстер Гонсалес