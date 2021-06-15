Знали только голос: пара влюбилась друг в друга через онлайн-игры

Иногда любовь к онлайн-играм может помочь в личной жизни. Так произошло у пары из Британии – они долго играли вместе, пока не попробовали познакомиться вживую.

Люк и Леуна просто без ума от онлайн-игр. Они познакомились во время прохождения игры в Интернете, а со временем сильно влюбились друг в друга.

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Мы проводили много времени, общаясь в Интернете, проходя совместные онлайн-квесты и выходили в рейды. Могли часами общаться в голосовом чате и тому подобное. А потом это переросло в нечто большее, – вспоминает Леуна.

Так продолжалось около полугода, пока влюбленные не решили встретиться вживую. Интересно, что они даже не видели фотографий друг друга – знали только голос. Но это не стало проблемой: интерес к играм стер любое волнения на первом свидании.

Люк и Леуна / Фото Metro

"Наше общее увлечение сразу сняло какое-то волнение на первой гулянке. Мы просто были собой. Я еще и понимала, что мой внешний вид вообще не имеет значения", – утверждает женщина.

За первым свиданием пошло и второе, а впоследствии они просто поняли – пора жить вместе. Уже через два месяца Люк переехал к Леуне, после чего они наконец-то стали счастливыми.

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Влюбленные очень радуются, что смогли найти друг друга через онлайн-игры. Они убеждены, что там значительно легче знакомиться – никто вообще не стесняется.

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Во время игр люди чувствуют себя свободнее по сравнению с общением в приложениях для знакомств. Это помогает моментально узнать друг друга ближе и понять, это ваш человек или нет, – говорит Леуна.