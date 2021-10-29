Как звезда сериала "Твин пикс" начал делать собственное вино и при чем здесь медведи

Многим американский актер Кайл Маклахлан знаком именно по роли в культовом сериале "Твин Пикс". Но не все догадываются, что он уже более 10 лет делает вино в родном штате Вашингтон и называет себя бренд-амбассадором местных вин!

Ранее авторы блога "Сомелье в зеленых штанах" уже рассказывали нам о винных брендах легендарных AC/DC и голливудской актрисы Дрю Бэрримор. На этот раз предлагаем вам узнать больше о том, какие вина выпускает тот самый "специальный агент ФБР Дейл Купер" – известный на весь мир Кайл МакЛахлан.

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Все началось с Дэвида Линча

Первым серьезным вином Кайла стала бутылка Шато Линч-Баж (Château Lynch-Bages), подаренная ему Дэвидом Линчем во время съемок фильма "Дюна". Актер вспоминает, что очень разволновался – это было первое Бордо в его жизни! Удивительно, что это взволновало его даже больше, чем то, что вино ему подарил сам Линч (который, кстати, не имеет никакого отношения к названию винодельни).

Вероятно, подаренная бутылка произвела на Кайла большое впечатление, потому что с того момента он стал настоящим энофилом! А в 2005 году даже заключил договор с виноделом Эриком Данхемом о производстве вина под собственным брендом Pursued by Bear (в переводе с английского это означает "преследуемый медведем").

Актер выпускает вино с 2005 года / Фото твиттер Кайла МакЛахлан

Это первое, что пришло в голову Кайлу, когда он задумался о названии нового вина. Так называется режиссерская версия шекспировской "Зимней сказки", в которой за актерами гоняется медведь.

У каждого его вина оригинальное название

У Кайла нет собственных виноградников, и он ежегодно покупает виноград у фермеров субрегиона Yakima Valley в Вашингтоне.

Сейчас в линейке три вина – baby bear из сорта Сира, pursued by bear из Каберне Совиньона и розовый ассамбляж blushing bear из сортов Гренаш, Мурведр и Сенсо. Цена одной бутылки от знаменитого актера стартует от $60.

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Чего больше в увлечении Маклахлана вином – коммерческого интереса или винного энтузиазма? Кажется, что истина в другом – Кайл мечтал вернуться к своим корням, и вино помогло ему это сделать.

В линейке от известного актера – три вина​ / Фото твиттер Кайла Маклахлана

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Единственное, чего не рассчитал актер, так это сложностей в работе с вином:

Всю жизнь я только пробовал вино и не подозревал, что за каждой бутылкой стоит труд стольких людей! Кажется, что быть виноделом – это моя самая тяжелая роль ,

– говорит Кайл МакЛахлан

Так что поспешите в этот вечер посмотреть несколько фильмов с Кайлом в главной роли, с бутылочкой хорошего бордосского вина за компанию.