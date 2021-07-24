Перед вами добірка крутих витівок від сімейних пар, які ніколи не втрачають змогу розіграти свою другу половинку. Можливо, комусь це буде здаватися надто по-дитячому… Та стоп! Ніколи не пізно хоч на кілька хвилин повернутися у дитинство і трішки повеселитися. Порція сміху ще ніколи нікому не зашкодила!

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

Нареченому не подобалося, що я не маю його фотографії на своєму робочому столі...

Фото Reddit steggie21

"Дружина виглядала настільки худенькою після родів, що я вирішив помінятися з нею для сімейного фото"

Фото Reddit tyleryoungblood

Чоловік випадково вдарився на машині жінки. Він вирішив спихнути провину на Чака Норріса.

Фото Reddit INTRUD3R_4L3RT

Дружина говорила чоловіку, що подарує йому на Різдво бургер

Фото Reddit Ao-Eleni

Дружина просто переставила вішалку. Чоловік жахливо зранку перелякався

Фото Reddit gruesomeflowers

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.

"Прекрасний" подарунок від чоловіка. Жінка хотіла прикрасу

Фото imgur surfkaboom

"Випадково купила чоловіку жіночий халат. Але він не розчарувався"

Фото Reddit becky_pitt

"Забула в дома колечко і попросила чоловіка, щоб він його поклав в надійне місце"

Фото imgur boxofkitten

Чоловік вирішив витратити бонусні бали в магазині на костюм Русалоньки

Фото Reddit narcolepsyinc

​Цікаво Наречена була готова розірвати свою сестру-близнючку перед весіллям: що вона зробила

Коханий, прощавай. Біля мене Джейсон Момоа

Фото imgur twoforjoy