Перед вами добірка крутих витівок від сімейних пар, які ніколи не втрачають змогу розіграти свою другу половинку. Можливо, комусь це буде здаватися надто по-дитячому… Та стоп! Ніколи не пізно хоч на кілька хвилин повернутися у дитинство і трішки повеселитися. Порція сміху ще ніколи нікому не зашкодила!
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Нареченому не подобалося, що я не маю його фотографії на своєму робочому столі...
Фото Reddit steggie21
"Дружина виглядала настільки худенькою після родів, що я вирішив помінятися з нею для сімейного фото"
Фото Reddit tyleryoungblood
Чоловік випадково вдарився на машині жінки. Він вирішив спихнути провину на Чака Норріса.
Фото Reddit INTRUD3R_4L3RT
Дружина говорила чоловіку, що подарує йому на Різдво бургер
Фото Reddit Ao-Eleni
Дружина просто переставила вішалку. Чоловік жахливо зранку перелякався
Фото Reddit gruesomeflowers
"Прекрасний" подарунок від чоловіка. Жінка хотіла прикрасу
Фото imgur surfkaboom
"Випадково купила чоловіку жіночий халат. Але він не розчарувався"
Фото Reddit becky_pitt
"Забула в дома колечко і попросила чоловіка, щоб він його поклав в надійне місце"
Фото imgur boxofkitten
Чоловік вирішив витратити бонусні бали в магазині на костюм Русалоньки
Фото Reddit narcolepsyinc
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Коханий, прощавай. Біля мене Джейсон Момоа
Фото imgur twoforjoy