Перед вами подборка крутых выходок от семейных пар, которые никогда не теряют возможность разыграть свою вторую половинку. Возможно, кому-то это будет казаться слишком по-детски... Но стоп! Никогда не поздно хоть на несколько минут вернуться в детство и немного повеселиться. Порция смеха еще никогда никому не помешала!

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Жениху не понравилось, что у меня нет его фотографии на рабочем столе...

Фото Reddit steggie21

"Жена выглядела настолько худенькой после родов, что я решил поменяться с ней для семейного фото"

Фото Reddit tyleryoungblood

Муж случайно ударился на машине жены. Он решил спихнуть вину на Чака Норриса.

Фото Reddit INTRUD3R_4L3RT

Жена говорила мужу, что подарит ему на Рождество бургер

Фото Reddit Ao-Eleni

Жена просто переставила вешалку. Муж ужасно утром перепугался

Фото Reddit gruesomeflowers

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"Великолепный" подарок от мужа. Жена хотела украшение

Фото imgur surfkaboom

"Случайно купила мужу женский халат. Но он не разочаровался"

Фото Reddit becky_pitt

"Забыла в дома колечко и попросила мужа, чтобы он его положил в надежное место"

Фото imgur boxofkitten

Муж решил потратить бонусные баллы в магазине на костюм Русалочки

Фото Reddit narcolepsyinc

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Любимый, прощай. Возле меня Джейсон Момоа

Фото imgur twoforjoy