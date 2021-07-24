Перед вами подборка крутых выходок от семейных пар, которые никогда не теряют возможность разыграть свою вторую половинку. Возможно, кому-то это будет казаться слишком по-детски... Но стоп! Никогда не поздно хоть на несколько минут вернуться в детство и немного повеселиться. Порция смеха еще никогда никому не помешала!
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Жениху не понравилось, что у меня нет его фотографии на рабочем столе...
Фото Reddit steggie21
"Жена выглядела настолько худенькой после родов, что я решил поменяться с ней для семейного фото"
Фото Reddit tyleryoungblood
Муж случайно ударился на машине жены. Он решил спихнуть вину на Чака Норриса.
Фото Reddit INTRUD3R_4L3RT
Жена говорила мужу, что подарит ему на Рождество бургер
Фото Reddit Ao-Eleni
Жена просто переставила вешалку. Муж ужасно утром перепугался
Фото Reddit gruesomeflowers
"Великолепный" подарок от мужа. Жена хотела украшение
Фото imgur surfkaboom
"Случайно купила мужу женский халат. Но он не разочаровался"
Фото Reddit becky_pitt
"Забыла в дома колечко и попросила мужа, чтобы он его положил в надежное место"
Фото imgur boxofkitten
Муж решил потратить бонусные баллы в магазине на костюм Русалочки
Фото Reddit narcolepsyinc
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Любимый, прощай. Возле меня Джейсон Момоа
Фото imgur twoforjoy