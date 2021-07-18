Утім, кулінари не засмутилися, а навпаки – добре посміялися зі своїх невдач. Хоч ці страви виглядають кумедно, але люди здобули цінний досвід, який допоможе їм в майбутньому не повторювати таких казусів. Та й не помиляється той, хто нічого не робить!

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Щось Пікачу трішки втомився

Фото Reddit agent_peters

Бідні апельсинки

Фото Reddit ifirritate

Оце в них оченята!

Фото Reddit ifirritate

Здається, "пасажири" не дуже раді, що опинилися в тортику

Фото Reddit gogogarl

Котик-пірат

Фото Reddit ArthurJMunoz

Але торт вийшов красивим!

Фото Reddit iLikeMakonnen

"Нііііі, за щоооо так з нами???"

Фото Reddit charisreid_

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Перша спроба частенько буває невдалою

Фото Reddit melonmei

Ой...

Фото Reddit Jakexzz

Не сумуй!

Фото Reddit TheUltimateToasters

Щось ці пряники трішки лякають

Фото Reddit Eli_quo

Млинець, який схожий на Джокера

Фото твітер miiiccczzz

Ну майже...

Фото Imgur monsterman3000

Гадаємо, що ця міні-піца в будь-якому випадку буде смачною

Фото Reddit mermaidsnlattes

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Ого!

Фото Reddit AloneMordakai