Впрочем, кулинары не расстроились, а наоборот – хорошо посмеялись из своих неудач. Хотя эти блюда выглядят забавно, но люди получили ценный опыт, который поможет им в будущем не повторять таких казусов. Ну и не ошибается тот, кто ничего не делает!

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Что-то Пикачу немного устал

Фото Reddit agent_peters

Бедные апельсинки

Фото Reddit ifirritate

Вот это у них глазки!

Фото Reddit ifirritate

Кажется, "пассажиры" не слишком рады, что оказались в тортике

Фото Reddit gogogarl

Котик-пират

Фото Reddit ArthurJMunoz

Но торт получился красивым!

Фото Reddit iLikeMakonnen

"Неееет, за чтооо ты так с нами???"

Фото Reddit charisreid_

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Первая попытка частенько бывает неудачной

Фото Reddit melonmei

Ой...

Фото Reddit Jakexzz

Не грусти!

Фото Reddit TheUltimateToasters

Что-то эти пряники немного пугают

Фото Reddit Eli_quo

Блинчик, который похож на Джокера

Фото твітер miiiccczzz

Ну почти...

Фото Imgur monsterman3000

Думаем, что эта мини-пицца в любом случае будет вкусной

Фото Reddit mermaidsnlattes

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Ого!

Фото Reddit AloneMordakai