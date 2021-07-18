Що це таке: 15 страв, які "вразять" вас своїм виглядом: фото
Джерело:Reddit
Кулінарам з наших фото геть не пощастило: вони готували красиву і смачну страву, але трішки перестаралися. Цей провал запам’ятається надовго: він вийшов справді грандіозним.
Утім, кулінари не засмутилися, а навпаки – добре посміялися зі своїх невдач. Хоч ці страви виглядають кумедно, але люди здобули цінний досвід, який допоможе їм в майбутньому не повторювати таких казусів. Та й не помиляється той, хто нічого не робить!
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Щось Пікачу трішки втомився
Фото Reddit agent_peters
Бідні апельсинки
Фото Reddit ifirritate
Оце в них оченята!
Фото Reddit ifirritate
Здається, "пасажири" не дуже раді, що опинилися в тортику
Фото Reddit gogogarl
Котик-пірат
Фото Reddit ArthurJMunoz
Але торт вийшов красивим!
Фото Reddit iLikeMakonnen
"Нііііі, за щоооо так з нами???"
Фото Reddit charisreid_Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Перша спроба частенько буває невдалою
Фото Reddit melonmei
Ой...
Фото Reddit Jakexzz
Не сумуй!
Фото Reddit TheUltimateToasters
Щось ці пряники трішки лякають
Фото Reddit Eli_quo
Млинець, який схожий на Джокера
Фото твітер miiiccczzz
Ну майже...
Фото Imgur monsterman3000
Гадаємо, що ця міні-піца в будь-якому випадку буде смачною
Фото Reddit mermaidsnlattes
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Ого!
Фото Reddit AloneMordakai