Шкіряне, золоте, паперове: чому весілля так дивно називають – частина 1

Усі ми знаємо про срібне, золоте і діамантове весілля. Та насправді кожна річниця шлюбу має свою цікаву назву: буває навіть сонячне, скляне та шовкове весілля. Гайда дізнаватися, який рубіж ваші стосунки перетнуть цього року.

Джерело: 24 канал

Ми розповімо, чому річниці весіль так називаються та що прийнято дарувати на ці святкові дати.

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Чому річниці взагалі так дивно називають?

Насправді, точної відповіді ми досі не маємо. Це традиція, яка прийшла до нас із давніх часів. Та якщо заглибитися в історію – картина трохи прояснюється.

Певні зачіпки можна знайти за часів Священної Римської імперії – це ще IX – XII століття. Тоді чоловіки дарували своїм жінкам срібний вінок на 25 річницю весілля, а золотий – на 50-ту. Можливо, щось було й раніше. Але поки цього історики не знають.

Срібне та золоте весілля святкували ще майже 1000 років тому / Фото Pixabay

З роками традиція розвивалася: люди придумали нові ювілеї – відповідно треба було дарувати різні подарунки. Так і вийшло, що паперове весілля перейшло в шкіряне, потім в дерев’яне і т.д.

Весільні річниці: як називають та що дарувати

1 рік – ситцеве весілля

Часто таку річницю називають марлевим або ватним весіллям. Пара ще досить мало живе разом, тому шлюб може бути дуже неміцним. Але не треба сприймати це всерйоз. Адже це перша річниця шлюбу!

Подарунки: подушки, комплект постільної білизни, плед.

2 рік – паперове весілля

Тут все так само як і з першою річницею. 2 роки – невеликий термін, якщо дивитися у перспективі кількох десятиліть спільного життя. Тому цю річницю називають паперовою. Адже шлюб ще не є достатньо міцний. Хоча тут можна сперечатися.

Подарунки: сімейний фотоальбом, книги, планер.

3 рік – шкіряне весілля

Ого, це вже 3 роки! Пара зробила кілька спільних кроків у житті і набула потрібного досвіду. Тому ця річниця так називається. Адже шкіра – достатньо міцний матеріал.

Подарунки: портмоне, сумочка, шкіряний одяг.

Чому річниці весіль так цікаво називають / Фото Pixabay

4 рік – лляне весілля

4 роки разом – це дуже круто! За цей час чоловік та жінка переплелися разом як волокна льону. Стосунки все міцніші та надійніші.

Подарунки: вироби або одяг із льону

5 рік – дерев’яне весілля

Ось ми дійшли до першого ювілею. Зрозуміло, чому річницю так називають. Адже дерево міцніше за льон, шкіру, папір та ситець.

Подарунки: дерев’яні меблі (стіл, крісло, диван тощо), красиві дрібнички із дерева.

6 рік – чавунне весілля

Дуже цікава назва. Адже чавун – твердий, але досить крихкий матеріал. Після стількох років разом можуть з’явитися перші серйозні кризові періоди, на які потрібно витратити багато зусиль, щоб вирішити їх.

Подарунки: чавунний посуд, декоративні прикраси для дому.

6,5 років – цинкове весілля

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Чому б не відсвяткувати ще й 6,5 річницю весілля? Подружжя має пам’ятати, що шлюб, як і цинковий посуд, час від часу потрібно натирати до блиску. Тобто не забувати дивувати один одного, проводити разом час та впадати у звичайну рутину.

Подарунки: кухонний посуд.

Завжди любіть один одного / Фото Pixabay

7 років – мідне весілля

Мідь – досить міцний та цінний матеріал. Таким має бути подружжя після 7 років разом.

Подарунки: цікаві вироби із міді.

8 років – жерстяне весілля

Досить дивна назва для такої річниці. Після 8 років у шлюбі пара має остаточно звикнути та підтримувати один до одного.

Подарунки: будь-які речі, зроблені із блискучих металів.

9 років – фаянсове весілля

Фаянс символізує міцність стосунків. Однак в цей момент в подружжі можуть статися неприємні кризові періоди. Адже фаянс дуже легко розбити.

Подарунки: красивий посуд або декоративний сервіз.

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10 років – олов’яне весілля

Ще один ювілей. Його часто називають також трояндовим весіллям. Олово – досить гнучкий матеріал. Воно символізує те, що пара має бути готова йти на компроміси та вирішувати спільні проблеми.

Подарунки: вироби із олова, букет троянд.