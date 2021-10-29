Чоловік, ім'я якого не розкривається, був приголомшений, дізнавшись, що колекція покійної матері може коштувати десятки тисяч доларів. Спеціалісти запевняють, це унікальні речі, виготовлені ще за часів династії Цин – останньої імператорської династії, яка правила Китаєм у 1644-1912 роках.

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Жінка захоплювалась антикваріатом

Син художниці розповів, що у 80-х роках його мати з батьком жили у Гонконгу. Саме там вона відкрила для себе світ китайського антикваріату і поринула у нього з головою, витрачаючи на нього купу коштів:

Вона захоплювалась якістю та деталями старовинного китайського текстилю. Вона багато дізналася про значення тим символів, які прикрашали одяг. Мати постійно приносила додому антикваріат,

– пригадує чоловік

Колекціонерство перетворилось для жінки на справу її життя: "Для неї це були не інвестиції, а пристрасть. Для неї не було нічого краще, ніж показувати колекцію гостям і пояснювати, що означають різні символи", – каже син.

Вона зберігала справжні скарби

Після її смерті, діти показали одяг експертам. Ті здивували спадкоємців: їх мати була володаркою унікальних речей.

До прикладу, довга синя мантія судді із золотими ґудзиками належить до періоду Цяньлун (1735 – 1796 роки), і може коштували понад 13 тисяч доларів! Вважається, що це досить рідкісна річ через вишиті на ній малюнки драконів, квітів та морських хвиль.

Суддівська мантія з рідкісними малюнками драконів / Фото Hansons Auctioneers

У колекції художниці є й інші, не менш вражаючі та дорогі речі. Розкішна блакитна мантія із зображенням розлюченого чотирикігтого дракона, з періоду Гуансю (1875 – 1908 роки), оцінюється щонайменше у 2700 доларів.

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Вишукана темно-синя мантія із золотими візерунками / Фото Hansons Auctioneers

А темно-синій шовковий халат з вишитими на ньому елегантними білими квітами оцінюють трохи менше – у 300-400 доларів. Усі ці вишукані речі з багатьма деталями, розшиті золотими нитками, будуть вже зовсім скоро виставлені на аукціоні.

Елегантний шовковий халат з вишитими білими квітами / Фото Hansons Auctioneers

Діти художниці зізнаються, що вирішили виставити ці речі на аукціоні не заради матеріальної наживи: "Ми хотіли б, щоб ці речі належали людині, яка цінуватиме їхню красу так само, як наша мама, і яка буде піклуватися про них".

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У компанії Hansons, яка й проводитиме аукціон, сподіваються, що незвичайна колекція привабить китайських покупців, які захочуть повернути всі ці унікальні речі на батьківщину, адже це – частина великої культурної спадщини Китаю.