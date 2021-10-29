Мужчина, имя которого не раскрывается, был ошеломлен, узнав, что коллекция покойной матери может стоить десятки тысяч долларов. Специалисты уверяют, что это уникальные вещи, изготовленные еще во времена династии Цин – последней императорской династии, правившей Китаем в 1644-1912 годах.

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Женщина увлекалась антиквариатом

Сын художницы рассказал, что в 80-е годы его мать с отцом жили в Гонконге. Именно там она открыла для себя мир китайского антиквариата и погрузилась в него с головой, тратя на него кучу средств.

Она восхищалась качеством и деталями старинного китайского текстиля. Она многое узнала о значении тех символов, которые украшали одежду. Мать постоянно приносила домой антиквариат,

– вспоминает мужчина

Коллекционерство превратилось для женщины в дело ее жизни : "Для нее это были не инвестиции, а страсть. Для нее не было ничего лучше, чем показывать коллекцию гостям и объяснять, что означают разные символы", – говорит сын.

Она хранила настоящие сокровища

После ее смерти дети показали одежду экспертам. Те удивили наследников: их мать была обладательницей уникальных вещей.

К примеру, длинная синяя мантия судьи с золотыми пуговицами относится к периоду Цяньлун (1735 – 1796 годы), и может стоить более 13 тысяч долларов ! Считается, что это довольно редкая вещь из-за вышитых на ней рисунков драконов, цветов и морских волн.

Судейская мантия с редкими рисунками драконов / Фото Hansons Auctioneers

В коллекции художницы есть и другие, не менее впечатляющие и дорогие вещи. Роскошная голубая мантия с изображением разъяренног о четырехглого дракона с периода Гуансю (1875 – 1908 годы) оценивается не менее чем в 2700 долларов.

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Изысканная темно-синяя мантия с золотыми узорами / Фото Hansons Auctioneers

А темно-синий шелковый халат с вышитыми на нем элегантными белыми цветами оценивают поменьше – в 300-400 долларов. Все эти изысканные вещи со многими деталями, расшитые золотыми нитями, будут уже совсем скоро выставлены на аукционе.

Элегантный шелковый халат с вышитыми белыми цветами. Фото Hansons Auctioneers.

Дети художницы признаются, что решили выставить эти вещи на аукционе не ради материальной наживы: "Мы хотели бы, чтобы эти вещи принадлежали человеку, который будет ценить их красоту так же, как наша мама, и заботиться о них".

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