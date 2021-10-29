Син дізнався, що старий одяг матері коштує цілий статок: одежі вже 400 років

Колекція покійної художниці, яку вона збирала роками, виявилась справжнім антикваріатом, окремим речами з якої – майже пів тисячоліття. Її син і не здогадувався про справжню цінність купи старого одягу.

Чоловік, ім'я якого не розкривається, був приголомшений, дізнавшись, що колекція покійної матері може коштувати десятки тисяч доларів. Спеціалісти запевняють, це унікальні речі, виготовлені ще за часів династії Цин – останньої імператорської династії, яка правила Китаєм у 1644-1912 роках.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Жінка захоплювалась антикваріатом

Син художниці розповів, що у 80-х роках його мати з батьком жили у Гонконгу. Саме там вона відкрила для себе світ китайського антикваріату і поринула у нього з головою, витрачаючи на нього купу коштів:

Вона захоплювалась якістю та деталями старовинного китайського текстилю. Вона багато дізналася про значення тим символів, які прикрашали одяг. Мати постійно приносила додому антикваріат,

– пригадує чоловік

Колекціонерство перетворилось для жінки на справу її життя: "Для неї це були не інвестиції, а пристрасть. Для неї не було нічого краще, ніж показувати колекцію гостям і пояснювати, що означають різні символи", – каже син.

Вона зберігала справжні скарби

Після її смерті, діти показали одяг експертам. Ті здивували спадкоємців: їх мати була володаркою унікальних речей.

До прикладу, довга синя мантія судді із золотими ґудзиками належить до періоду Цяньлун (1735 – 1796 роки), і може коштували понад 13 тисяч доларів! Вважається, що це досить рідкісна річ через вишиті на ній малюнки драконів, квітів та морських хвиль.

Суддівська мантія з рідкісними малюнками драконів / Фото Hansons Auctioneers

У колекції художниці є й інші, не менш вражаючі та дорогі речі. Розкішна блакитна мантія із зображенням розлюченого чотирикігтого дракона, з періоду Гуансю (1875 – 1908 роки), оцінюється щонайменше у 2700 доларів.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Вишукана темно-синя мантія із золотими візерунками / Фото Hansons Auctioneers

А темно-синій шовковий халат з вишитими на ньому елегантними білими квітами оцінюють трохи менше – у 300-400 доларів. Усі ці вишукані речі з багатьма деталями, розшиті золотими нитками, будуть вже зовсім скоро виставлені на аукціоні.

Елегантний шовковий халат з вишитими білими квітами / Фото Hansons Auctioneers

Діти художниці зізнаються, що вирішили виставити ці речі на аукціоні не заради матеріальної наживи: "Ми хотіли б, щоб ці речі належали людині, яка цінуватиме їхню красу так само, як наша мама, і яка буде піклуватися про них".

Цікаво Закохана пара возз'єдналась через 40 років: у молодості їх розлучили батьки

У компанії Hansons, яка й проводитиме аукціон, сподіваються, що незвичайна колекція привабить китайських покупців, які захочуть повернути всі ці унікальні речі на батьківщину, адже це – частина великої культурної спадщини Китаю.