Дистанційна робота й навчання багатьом зіпсували режим сну. Адже так легко запрацюватись вдома допізна чи робити завдання ночами. Звичні нам графіки пересунулись, і так важко тепер привчити себе вчасно лягати і прокидатись.

Насправді люди легко пристосовуються до нових умов. Згадайте про довгі перельоти до іншої країни і велику різницю у часі, яка спочатку просто збиває з пантелику. Проте за кілька днів людина вже пристосовується і почувається комфортно. Тому повернути собі колишній зручний режим сну цілком реально за допомогою простих дій.

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Чому режим – це важливо

У людському організмі існують так звані циркадні ритми – це 24-годинні цикли, які пов'язані зі зміною дня і ночі, своєрідний внутрішній годинник людини. Вони впливають на фізіологічні процеси у нашому організмі, а їх порушення приводить до негативних наслідків:

погано впливає на імунну систему та метаболізм

збільшує ризик депресії

провокує недосип, через що мозок починає погано обробляти інформацію

Деякі вчені навіть вважають, що зростання захворюваності останнім часом пов'язане якраз з тим, що у людей масово порушені циркадні ритми.

Порушення режиму погано впливає на здоров'я / Фото Unsplash

Як налагодити режим

Щоб навчитись знову вчасно засинати і прокидатись, і при цьому почуватись повним сил та енергії, спробуйте ці методи.

1. Більше світла зранку

Не дуже хочеться прокидатись, якщо у кімнаті темно, правда ж? Найкраще – відкривати штори з самого ранку, це дасть сигнал організму, що вже початок дня і варто прокинутись. Полагодити свій внутрішній годинник може допомогти і штучне світло, якщо надворі хмарна погода.

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2. ...і менше світла ввечері

А ось ввечері краще вимикати яскраві джерела світла. Краще за кілька годин до сну увімкніть настільні лампи, торшери чи інші невеликі світильники. А також приберіть усі гаджети, якщо це можливо, – світло від їх екранів заважають заснути. Знаємо, це важко, проте це дійсно працює!

Спати бажано у повній темноті / Фото Pexels

3. Фізична активність допоможе

Навіть в домашніх умовах не відмовляйтесь від спорту. Зарядка чи повноцінні тренування допоможуть витратити більше енергії, втомитись і краще засинати.

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4. Менше кофеїну

Усі люди різні, і деяким з нас чашка кави на ніч ніяк не завадить заснути. Проте на більшість кофеїн справляє стимулюючий ефект і не дає міцно спати. У будь-якому разі варто спробувати, якщо ви помітили у себе проблеми зі сном.

5. Обережно з денним сном

Якщо у вас є можливість трохи доспати вдень – чудово, у цьому немає нічого поганого. Така перерва дозволить вам краще сприймати інформацію у наступні робочі години.

Трохи подрімати вдень вам не завадить / Фото Pexels

Проте пам'ятайте, що денний сон повинен бути не більше, ніж 20 хвилин. Інакше ви встигнете увійти у фазу глибокого сну. Прокинутись після цього вам буде дуже важко, і ви почуватиметесь розбитим.