Удаленная работа и учеба многим испортили режим сна. Ведь так легко заработаться дома допоздна или делать задания по ночам. Привычные нам графики передвинулись, и так трудно теперь приучить себя вовремя ложиться и просыпаться.

На самом деле люди легко приспосабливаются к новым условиям. Вспомните о длинных перелетах в другую страну и большую разницу во времени, которая сначала просто сбивает с толку. Однако через несколько дней человек уже приспосабливается и чувствует себя комфортно. Поэтому вернуть себе прежний удобный режим сна вполне реально с помощью простых действий.

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Почему режим – это важно

В человеческом организме существуют так называемые циркадные ритмы – это 24-часовые циклы, связанные со сменой дня и ночи, своеобразные внутренний часы человека. Они влияют на физиологические процессы в нашем организме, а их нарушение приводит к негативным последствиям:

плохо влияет на иммунную систему и метаболизм

увеличивает риск депрессии

провоцирует недосып, из-за чего мозг начинает плохо обрабатывать информацию

Некоторые ученые даже считают, что рост заболеваемости в последнее время связан как раз с тем, что у людей массово нарушены циркадные ритмы.

Нарушение режима плохо влияет на здоровье / Фото Unsplash

Как наладить режим

Чтобы научиться снова вовремя засыпать и просыпаться, и при этом чувствовать себя полным сил и энергии, попробуйте эти методы.

1. Больше света утром

Не очень хочется просыпаться, если в комнате темно, правда? Лучше всего – открывать шторы с самого утра, это даст сигнал организма, что уже начало дня и стоит проснуться. Починить свои внутренние часы может помочь и искусственный свет, если на улице облачная погода.

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2. ... и меньше света вечером

А вот вечером лучше выключать яркие источники света. За несколько часов до сна включите настольные лампы, торшеры или другие небольшие светильники. А также уберите все гаджеты, если это возможно, – свет от их экранов мешают заснуть. Знаем, это трудно, но это действительно работает!

Спать желательно в полной темноте / Фото Pexels

3. Физическая активность поможет

Даже в домашних условиях не отказывайтесь от спорта. Зарядка или полноценные тренировки помогут потратить больше энергии, устать и лучше засыпать.

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4. Меньше кофеина

Все люди разные, и некоторым из нас чашка кофе на ночь никак не помешает заснуть. Однако на большинство кофеин оказывает стимулирующий эффект и не дает крепко спать. В любом случае стоит попробовать, если вы заметили у себя проблемы со сном.

5. Осторожно с дневным сном

Если у вас есть возможность немного досыпать днем ​​- замечательно, в этом нет ничего плохого. Такой перерыв позволит вам лучше воспринимать информацию в следующие рабочие часы.

Немного вздремнуть днем ​​вам не помешает / Фото Pexels

Однако помните, что дневной сон должен длиться не более 20 минут. Иначе вы успеете войти в фазу глубокого сна. Проснуться после этого вам будет очень трудно, и вы будете чувствовать себя разбитым.

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