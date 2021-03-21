Спит как младенец: 5 рекомендаций, как наладить режим сна
Удаленная работа и учеба многим испортили режим сна. Ведь так легко заработаться дома допоздна или делать задания по ночам. Привычные нам графики передвинулись, и так трудно теперь приучить себя вовремя ложиться и просыпаться.
Источник:Wonderzine
На самом деле люди легко приспосабливаются к новым условиям. Вспомните о длинных перелетах в другую страну и большую разницу во времени, которая сначала просто сбивает с толку. Однако через несколько дней человек уже приспосабливается и чувствует себя комфортно. Поэтому вернуть себе прежний удобный режим сна вполне реально с помощью простых действий.
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Почему режим – это важно
В человеческом организме существуют так называемые циркадные ритмы – это 24-часовые циклы, связанные со сменой дня и ночи, своеобразные внутренний часы человека. Они влияют на физиологические процессы в нашем организме, а их нарушение приводит к негативным последствиям:
- плохо влияет на иммунную систему и метаболизм
- увеличивает риск депрессии
- провоцирует недосып, из-за чего мозг начинает плохо обрабатывать информацию
Некоторые ученые даже считают, что рост заболеваемости в последнее время связан как раз с тем, что у людей массово нарушены циркадные ритмы.
Нарушение режима плохо влияет на здоровье / Фото Unsplash
Как наладить режим
Чтобы научиться снова вовремя засыпать и просыпаться, и при этом чувствовать себя полным сил и энергии, попробуйте эти методы.
1. Больше света утром
Не очень хочется просыпаться, если в комнате темно, правда? Лучше всего – открывать шторы с самого утра, это даст сигнал организма, что уже начало дня и стоит проснуться. Починить свои внутренние часы может помочь и искусственный свет, если на улице облачная погода.
2. ... и меньше света вечером
А вот вечером лучше выключать яркие источники света. За несколько часов до сна включите настольные лампы, торшеры или другие небольшие светильники. А также уберите все гаджеты, если это возможно, – свет от их экранов мешают заснуть. Знаем, это трудно, но это действительно работает!
Спать желательно в полной темноте / Фото Pexels
3. Физическая активность поможет
Даже в домашних условиях не отказывайтесь от спорта. Зарядка или полноценные тренировки помогут потратить больше энергии, устать и лучше засыпать.
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4. Меньше кофеина
Все люди разные, и некоторым из нас чашка кофе на ночь никак не помешает заснуть. Однако на большинство кофеин оказывает стимулирующий эффект и не дает крепко спать. В любом случае стоит попробовать, если вы заметили у себя проблемы со сном.
5. Осторожно с дневным сном
Если у вас есть возможность немного досыпать днем - замечательно, в этом нет ничего плохого. Такой перерыв позволит вам лучше воспринимать информацию в следующие рабочие часы.
Немного вздремнуть днем вам не помешает / Фото Pexels
Однако помните, что дневной сон должен длиться не более 20 минут. Иначе вы успеете войти в фазу глубокого сна. Проснуться после этого вам будет очень трудно, и вы будете чувствовать себя разбитым.
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