Дизайнерка інтер'єру з Вашингтона, 28-річна Челсі Браун, нещодавно переїхала до Нью-Йорку. На одному із численних барахолок її увагу привернув красивий старовинний фотоальбом 1927 року у темній шкіряній обкладинці з золотим тисненням.

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Придбавши альбом з кількома чорно-білими світлинами невідомих людей на відпочинку, вдома дівчина наважилась на незвичайну пригоду: вона захотіла з'ясувати, ким були люди на фото, та повернути їх найближчим родичам сімейну реліквію.

В альбомі 1927 року були фото людей на відпочинку / Фото @chelseyibrown

Завдання було не з простих, адже під фото були підписані лише імена, без прізвищ та будь-яких інших даних. А самі знімки були зроблені не в Нью-Йорку і навіть у Вашингтоні. З надпису на обкладинці було зрозуміло: фото родом з Езбері-Парк, містечку у штаті Нью-Джерсі.

Старий альбом у шкіряній обкладинці з золотим тисненням / Фото @chelseyibrown

Тато допоміг знайти незнайомців на фото

Проте Челсі вирішила хоча б спробувати та звернулась по допомогу до свого тата, який займався генеалогією: "Мій тато – генеалог, і, зростаючи, я бачила, як він безкоштовно допомагав сім'ям з усього світу, розшукуючи їх родичів та заповнюючи якісь прогалини у їх сімейної історії", – розповіла дівчина.

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Разом з татом вони розпочали з пошуків у переписі населення 1930-х років і це відразу дало результати: вони знайшли родину з точнісінько такими ж іменами, як у людей на фото, а тоді знайти їх нащадків виявилось вже простіше. Проте далі – більше.

Знайти власників альбому допоміг перепис 1930-х років / Фото @chelseyibrown

Завдяки знахідці у Челсі є нові родичі

З цікавості Челсі здала ДНК-тест і з'ясувала, що живі нащадки незнайомців на фото – її родичі. Зокрема дівчина, якій Челсі мала б повернути цей альбом виявилась її шестиюродною сестрою. А чоловік, який і створив цей альбом – син однієї із пар на фото.

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Нащадки людей на фото виявились родичами дівчини / Фото @chelseyibrown

Вона надіслала своїй новій родичці альбом і зізналась, що тепер вони підтримують зв'язок як одна родина: "Це дуже далекий зв'язок, звісно, але це все одно круто. Тепер ми спілкуємось електронною поштою", – каже Челсі.

Дівчині подобається знаходити власників старовинних речей

Повернення сімейних реліквій родинам – це хобі, якому Челсі приділяє багато часу. Поки що їй вдалось знайти на барахолках близько 200 старовинних речей і повернути їх власникам або їх найближчим родичам: "У мене завжди серце крається, коли я бачу якусь сімейну реліквію в ящику на барахолці, а не з її законною родиною", – зізнається дівчина.

Челсі часто намагається повернути родинам речі, які вона знаходить на барахолках / Фото @chelseyibrown

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Щоб возз'єднати якусь річ і родину, якій вона належить, дизайнерка використовує методи, яких її навчив власний батько. На ці пошуки дівчина витрачає власні кошти та ніколи не просить родину, якій вона надсилає якусь знайдену річ, повернути гроші. До того ж потім вона підтримує з більшістю з них тісний зв'язок.