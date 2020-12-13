Новорічні свята вже на горизонті. Поспішайте! Саме зараз ідеальний час, щоб розпочати нову традицію, яка ще більше зблизить вашу сім'ю.

Ми у цьому допоможемо. Life 24 зібрав список крутих традицій, які потішать і вас, і ваших близьких.

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Альбом із найатмосфернішими моментами за цілий рік

Мабуть, у кожного з нас є величезна фотокнига, де зібрані усі світлини з дитинства. Перші кроки, перші іграшки, перший клас, перший бабусин пиріжок – альбом пам'ятає усе. То чому б не відновити цю теплу традицію?

Навіть 2020 рік, ми впевнені, приніс багато хороших моментів, великих успіхів та досягнень, які зафіксовані у світлинах на смартфоні. Потрібно лише зібрати фотографії та роздрукувати їх. Так ви ще раз посмакуєте всі миттєвості року у новому альбомі.

Колекція іграшок для ялинки – діти це запам’ятають

Одна зі зворушливих новорічних традицій – кожної зими дарувати дітям по одній ялинковій іграшці. Вона може бути пов'язана із символом року або з важливим моментом у житті. Кожну іграшку обережно зберігайте – це ще знадобиться.

Минуть роки – діти виростуть і почнуть власне життя. Але поруч з ними завжди буде "батьківський" комплект новорічних іграшок для першої "самостійної" ялинки.

Сімейна фотосесія біля ялинки

Спільні сімейні знімки – це традиція, яку однозначно більше цінуєш із часом. З роками вдасться побачити, як зростають діти, як збільшується родина та як усе змінюється. Фотосесія не забере багато часу та зробить новорічний настрій ще теплішим. Лише спробуйте – і ця традиція тішитиме вас кожної зими.



Сімейна фотосесія – одна з найкращих традицій / Photo by Danil Aksenov on Unsplash

Ялинкова прикраса власноруч

Так, ви завжди можете придбати фантастичний декор у магазині. Це економить час. Але ж куди цікавіше зробити все самому – на один день стати справжнім дизайнером. Потрібно небагато: трошки кольорового картону/паперу, ножиці, нитки, хороший настрій та дрібку уяви. Малеча з радістю підтримає таку ідею, а дорослі ненадовго повернуться у дитинство.

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Новорічний квест

Знайти подарунок під подушкою чи ялинкою – це прекрасно. Скільки б вам не було – 5, 25, 40 чи навіть 80 – це завжди приємно. А якщо трохи урізноманітнити цей процес? Зробити маленьку гру, де перемога – знайдений подарунок.

Звісно, не потрібно ховати сюрприз десь в сусідньому районі міста. А от в іншій кімнаті – саме те, що треба. Знайти подарунок допоможуть підказки на стікерах або sms-повідомлення чи фотографії. Здивуйте своїх рідних!

Новорічний квест – чудова традиція на новорічні свята / Photo by Eugene Zhyvchik on Unsplash

1 січня – не за телевізором, а на вулиці

1 січня – особливий момент в році. Саме тоді нічого не хочеться робити. А чому б це не змінити?

Початок нового року – ідеальна пора для активних занять: санки, сніжки, лижі, ковзанка. Або ж можна просто сходити туди, куди ви давно планували: в кіно, ресторан чи в гості до друзів.

Автор: Петро Синєокий