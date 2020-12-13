Новогодние праздники уже на горизонте. Поторопитесь! Именно сейчас идеальное время, чтобы начать новую традицию, которая еще больше сблизит вашу семью.

Мы в этом поможем. Life 24 собрал список крутых традиций, которые порадуют и вас, и вашых близких.

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Альбом из самыми атмосферными моментами за целый год

Наверное, в каждого из нас есть огромная фотокнига, где собраны все снимки с детства. Первые шаги, первые игрушки, первые подружки, первый класс, первый пирожок бабули – альбом помнит все. Почему бы не восстановить эту теплую традицию?

Даже 2020 год, мы уверены, принес вам много хороших моментов, больших успехов и достижений, которые зафиксированы в фотографиях на смартфоне. Нужно всего лишь собрать их, распечатать и еще раз пережить все крутые моменты года в новом альбоме.

Коллекция игрушек для елки – дети это запомнят

Одна из самых трогательных новогодних традиций – каждую зиму дарить детям по одной игрушке на елку. Она может быть связана из символом года или важным моментом в жизни. Каждую такую игрушку аккуратно берегите – они еще понадобятся.

Пройдут годы – дети вырастут и начнут собственную жизнь. Но рядом с ними всегда будет "родительский" комплект новогодних игрушек для первой "самостоятельной" елки.

Семейная фотосессия возле елки

Общие семейные съемки – это традиция, которую однозначно начинаешь больше ценить со временем. С годами здесь увидишь, как растут дети, как расширяется семья и как все меняется со временем. Фотосессия не заберет много времени и сделает новогоднее настроение еще теплее. Только попробуйте – и эта традиция будет радовать вас каждую зиму.



Семейная фотосессия – одна из лучших традиций / Photo by Danil Aksenov on Unsplash

Прикраса для елки собственными руками

Окей, вы всегда сможете купить фантастический новогодний декор в магазина. Это сэкономит время. Но все же куда интереснее сделать все самому – на один день стать настоящим новогодним дизайнером. Нужно немного: чуть разноцветного картону или бумаги, ножницы, нитки, хорошее настроение и немножечко воображения. Малыши с радостью поддержат такую идею, а взрослые ненадолго вернутся в детство.

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Новогодний квест

Найти подарок под подушкой или елкой – одно из лучших воспоминаний с детства и взрослой жизни. А если немного разнообразить этот процесс? Сделать маленькую игру, где финал – это найденный подарок.

Конечно, не нужно прятать сюрприз где-то в соседнем районе города. В другой комнате – это то, что надо. Найти подарок помогут подсказки на стикерах, sms-сообщения или фотографии. Удивите родных.

Новогодний квест - отличная традиция на новогодние праздники / Photo by Eugene Zhyvchik on Unsplash

1 января – не за телевизором, а на улице

1 января – особенный момент в году. Именно тогда ничего не хочется делать. А почему бы не изменить все это?

Начало нового года может стать днем активных занятий: санки, снежки, лыжи, коньки. Или можно просто сходить туда, куда вы давно планировали: в кино, ресторан или в гости к друзьям.