Щасливі люди не народжуються такими. Це завжди результат нашого щоденного вибору: як ми думаємо, говоримо і діємо. Існують прості звички, які об'єднують усіх щасливих людей. Нам з вами варто їх записати та потрохи втілювати у життя.

Журналісти Life24 підібрати для вас 15 звичок, які зроблять вас щасливішими та дозволять простіше справлятись з життєвими труднощами.

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Вміють казати "ні"

Щасливі люди із задоволенням допомагають іншим. Проте у першу чергу вони думають про себе і вміють відмовити у потрібній ситуації. Не хочете гуляти з друзями, бо у вас немає настрою? Чи немає часу збігати по каву для колеги, який вже не перший раз вас про це просить? Так і скажіть їм, не силуйте себе та не дозволяйте іншим використовувати вас. Адекватна людина сприймає відмову нормально.

Вміють виражати свої почуття

Вміти відкрито говорити – це надзвичайно важливо для здорових стосунків. Не тримайте у собі емоції, а розповідайте іншим про те, що вас турбує і чому ви радієте. Відкрийтесь людям – і вам буде набагато простіше побудувати міцні стосунки.

Діліться з іншими своїми переживаннями/ Фото Unsplash

Не думають про те, що скажуть інші

Усі ми так чи інакше залежні від думки інших людей. Проте фільтруйте те, що говорять вам інші: відрізняйте здорову критику від образ та власних проєкцій ваших недругів. Не дозволяйте їм впливати на ваш настрій та самопочуття.

Правильно розподіляють свій час

І це зовсім не про тайм-менеджмент. Щасливі люди знають, що варто витрачати свій час в першу чергу на те, що приносить задоволення: новий досвід та позитивні враження. Сюди входять і улюблені заняття, і час із рідними, і навчання чомусь новому, і спілкування з новими людьми тощо.

Виділяйте час на справді важливі для вас речі/ Фото Pexels

Розподіляйте свій час так, що на старості вам не довелось шкодувати, що ви забагато працювали, але зовсім не бачили свою родину, а ще – так і не спробували покататись на ковзанах через брак часу.

Підтримують зв'язки з іншими

Людина – дуже соціальна істота. Тому навіть якщо ви інтроверт, який любить побути на самоті, вам одно рівно життєво необхідно постійно підтримувати зв'язки з рідними людьми.

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Оточують себе щасливими людьми

Подумайте, після спілкування з якими людьми ви почуваєтесь погано, ніби з вас висмоктали усю енергію? Передивіться список своїх друзів та постарайтесь обмежити своє спілкування з такими особами. Щасливих людей повинні оточувати такі ж люди.

Формуйте навколо себе правильне оточення/ Фото Unsplash

Вміють пробачати

Це також дуже важливе вміння, якого так бракує багатьом людям. Який сенс рокам тримати образу на когось? Це забирає забагато сил, які ви можете витратити на позитивні емоції. Навчіться відпускати образи, і ви побачите, як по-новому почнете сприймати людей та ситуації.

Вміють бути вдячними

Водночас щасливі люди із вдячністю ставляться до кожного, хто їм допоміг та приніс щось хороше у їх життя. Спробуйте таку практику: щодня увечері записуйте, кому і за що вдячні у цьому дні. В тому числі записуйте і власні перемоги: за що ви вдячні собі. Це хороший спосіб сконцентруватись на позитивних подіях протягом дня і лягти спати у хорошому настрої.

Дякуйте людям за те, що вони для вас роблять/ Фото Unsplash

Знають, що не все в житті буває ідеально

Щасливі люди прагнуть ідеалу, проте не картають себе за недоліки. Вони знають, що не все завжди відбувається так, як вони хочуть, і тому не розчаровується, якщо щось пішло не так. Вони не намагаються все контролювати, а вміють відпускати ситуацію.

Концентруються на хорошому

Щасливі люди – завжди невиправні оптимісти. Вони вміють знайти позитивну сторону у будь-якій ситуації і перетворити негативний досвід на урок для себе.

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Займаються фізичними активностями

Будь-які фізичні вправи змушують нас відволіктись від повсякденних проблем, змушують мозок краще працювати та дають прилив енергії. Необов'язково тричі на тиждень по 2 години працювати у залі. Просто знайдіть спортивне заняття, яке вам подобається, і регулярно займайтесь. Повірте, вже через деякий час ви побачите, як знизиться рівень стресу.

Будь-яка фізична активність позитивно впливає на ваш настрій і працездатніть/ Фото Pexels

Живуть в сьогоднішньому дні

Бути цілеспрямованим – це дуже хороша риса характеру. Проте важливо не сліпо йти до мети, а по-справжньому насолоджуватись процесом. Якщо ви тільки й думатимете, коли закінчиться робочий день, то завдання будуть тільки мукою вас. Спробуйте увійти в стан потоку та сконцентруватись на процесі – і ви не й помітите, як вже пора йти додому.

Вчаться новому

Щасливі люди завжди допитливі та спраглі до нових знань. Важливо не стояти на місці і весь час дізнаватись щось нове, бачити нові місця та переймати досвід інших – це все робить ваше життя насиченішими, дарує вам нові емоції та привід для роздумів.

У будь-якому віці важливо залишатись допитливими / Фото Pexels

Правильно сприймають невдачі й перемоги

Щасливі люди не сприймають усе занадто серйозно. Вони не вважають невдачу кінцем свого життя, а успіх – приводом для того, щоб підносити себе над іншими людьми. Це зовсім не означає, що потрібно байдуже ставитись до всього, всього лиш спокійно приймати життєві повороти.