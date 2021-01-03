Ты заслуживаешь лучшего: 15 привычек счастливых людей, о которых вам стоит знать
Счастливые люди не рождаются такими. Это всегда результат нашего ежедневного выбора: как мы думаем, говорим и действуем. Существуют простые привычки, которые объединяют всех счастливых людей. Нам с вами стоит их записать и понемногу воплощать в жизнь.
Журналисты Life24 подобрать для вас 15 привычек, которые сделают вас счастливее и позволят проще справляться с жизненными трудностями.
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Умеют говорить "нет"
Счастливые люди с удовольствием помогают другим. Однако в первую очередь они думают о себе и умеют отказать в нужной ситуации. Не хотите гулять с друзьями, потому что у вас нет настроения? Или нет времени сбегать за кофе для коллеги, который уже не первый раз вас об этом просит? Так и скажите им, не принуждает себя и не позволяйте другим использовать вас. Адекватный человек воспринимает отказ нормально.
Умеют выражать свои чувства
Уметь открыто говорить очень важно для здоровых отношений. Не держите в себе эмоции, а расскажите другим о том, что вас беспокоит и почему вы радуетесь. Откройтесь людям – и вам будет гораздо проще построить крепкие отношения
Делитесь с другими своими переживаниями / Фото Unsplash
Не думают о том, что скажут другие
Все мы так или иначе зависимы от мнения других людей. Однако фильтруйте то, что говорят вам другие: отличайте здоровую критику от обид и собственных проекций ваших недругов. Не позволяйте им влиять на ваше настроение и самочувствие.
Правильно распределяют свое время
И это вовсе не о тайм-менеджмент. Счастливые люди знают, что стоит тратить свое время в первую очередь на то, что доставляет удовольствие: новый опыт и положительные впечатления. Сюда входят и любимые занятия, и время с родными и обучение чему-то новому, и общение с новыми людьми и тому подобное.
Выделяйте время на действительно важные для вас вещи / Фото Pexels
Распределяйте свое время так, чтобы на старости вам не пришлось жалеть, что вы много работали, но совсем не видели свою семью, а еще – так и не попробовали покататься на коньках за нехватки времени.
Поддерживают связи с другими
Человек – очень социальное существо. Поэтому даже если вы интроверт, который любит побыть в одиночестве, вам равно ровно жизненно необходимо постоянно поддерживать связи с родными людьми.
Окружают себя счастливыми людьми
Подумайте, после общения с какими людьми вы чувствуете себя плохо, будто из вас высосали всю энергию? Пересмотрите список своих друзей и постарайтесь ограничить свое общение с такими токсичными особами. Счастливых людей должны окружать такие же люди.
Формируйте вокруг себя правильное окружение / Фото Unsplash
Умеют прощать
Это также очень важно умение, которого так не хватает многим людям. Какой смысл годами держать обиду на кого-то? Это отнимает много сил, которые вы можете потратить на положительные эмоции. Научитесь отпускать обиды, и вы увидите, как по-новому начнете воспринимать людей и ситуации.
Умеют быть благодарными
В то же время счастливые люди с благодарностью относятся к каждому, кто им помог и принес что-то хорошее в их жизни. Попробуйте такую практику: ежедневно вечером записывайте, кому и за что благодарны в этом дне. В том числе записывайте и собственные победы: за что вы благодарны себе. Это хороший способ сконцентрироваться на положительных событиях в течение дня и лечь спать в хорошем настроении.
Благодарите людей за то, что они для вас делают / Фото Unsplash
Знают, что не все в жизни бывает идеально
Счастливые люди стремятся к идеалу, однако не ругают себя за недостатки. Они знают, что не все всегда происходит так, как они хотят, и поэтому не разочаровывается, если что-то пошло не так. Они не пытаются все контролировать, а умеют отпускать ситуацию.
Концентрируются на хорошем
Счастливые люди – всегда неисправимые оптимисты. Они умеют найти положительную сторону в любой ситуации и превратить негативный опыт на урок для себя.
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Занимаются физическими активностями
Любые физические упражнения позволяют нам отвлечься от повседневных проблем, заставляют мозг лучше работать и дают прилив энергии. Необязательно три раза в неделю по два часа работать в зале. Просто найдите спортивное занятие, которое вам нравится, и регулярно занимайтесь. Поверьте, уже через некоторое время вы увидите, как снизится уровень стресса.
Любая физическая активность положительно влияет на ваше настроение и работоспособность/ Фото Pexels
Живут в сегодняшнем дне
Быть целеустремленным – это очень хорошая черта характера. Однако важно не слепо идти к цели, а по-настоящему наслаждаться процессом. Если вы только и будете думать, когда закончится рабочий день, то задачи будут только мукой вас. Попробуйте войти в состояние потока и сконцентрироваться на процессе – и вы не и заметите, как уже пора идти домой.
Учатся новому
Счастливые люди всегда любознательны и жаждущие новых знаний. Важно не стоять на месте и все время узнавать что-то новое, видеть новые места и перенимать опыт других – это все делает вашу жизнь насыщеннее, дарит вам новые эмоции и повод для размышлений.
В любом возрасте важно оставаться любознательными/ Фото Pexels
Правильно воспринимают неудачи и победы
Счастливые люди не воспринимают все слишком серьезно. Они не считают неудачу концом своей жизни, а успех – поводом для того, чтобы преподносить себя над другими людьми. Это вовсе не означает, что нужно безразлично относиться ко всему, всего лишь спокойно принимать жизненные повороты.
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