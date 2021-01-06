Токсичні люди точно зустрічались вам хоча би раз у життя: вони вганяють у стрес та псують настрій на цілий день.Тоді ви могли не розуміти, у чому причина вашого пригніченого стану. Тепер ви знатимете основні типи таких людей, аби у майбутньому їх уникати.

Ми вже раніше розповідали про те, які головні ознаки токсичних людей. Сьогодні від психологині Вікторії Соботюк дізнаємось про конкретні типи таких людей, в яких ви легко можете впізнати когось із вашого оточення. Цим вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Вчені вивели "формулу щастя": 4 речі, які зроблять вас абсолютно щасливими

Доросла дитина

Такі люди зі сторони можуть здаватись справжніми веселунами, які вічно потрапляють у кумедні пригоди і мають неабияку харизму. Проте познайомившись ближче, ви розумієте, що ця людина досі не виросла, і усі її проблеми з грошима, зі стосунками чи роботою вирішують оточуючі: друзі так родина. Ви перетворюєтесь на няньку для такої особи.

Немає нічого поганого в тому, щоб допомагати друзям, але чи цей друг надасть вам таку ж турботу? Чи ваша дружба – це лише залежність людини від вас? – застерігає психологиня.

Нарциси

Люди, які вважають, що все крутиться навколо них. Вони ні у чому собі не відмовляють і "йдуть по головах". Такі ніколи не звертають уваги на ваші проблеми, а зациклені лише на собі. Уникайте нарцисів, адже вони лише забиратимуть вашу енергію.

Спілкування з нарцисами дуже виснажує/ Фото Unsplash

Постійний критик

Годі й чекати підтримки від таких людей. Вони ніколи і ні в чому вас не підтримують, а лише критикують та засуджують, шукають недоліки у ваших ідеях. З такими людьми в оточенні ви ніколи не досягнете успіху.

Ваш час з близькими людьми повинен окриляти, вони не повинні вас засуджувати, – каже Вікторія Соботюк

Рідні повинні стати бути опорою, а не вічними критиками/ Фото Unsplash

Пліткар

Завдяки пліткарям ви завжди будете в курсі проблем усіх ваших знайомих. Проте не забувайте, що плітки – це не вся правда або й зовсім брехня. І рано чи пізно ви також можете стати об'єктом таких пліток.

Будьте уважними до того, наскільки ви таким людям відкриваєтесь. Токсичні люди отримують задоволення від того, коли у вас проблеми, – говорить психологиня.

Друг, який перетворився на "привида"

Раніше ви були найкращими друзями та в усьому один одного підтримували, а тепер ця людина навіть не читає ваші повідомлення. Це і є справжній привид.

Такі люди з'являються у нашому житті тільки тоді, коли їм щось потрібно: ваш час, енергія, співчуття тощо. Це однобоке спілкування з людиною, яка постійно зникає і на яку не можна покластись. Нащо вам такі друзі?