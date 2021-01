Вчені з дослідницького університету Вісконсину у Медісоні з'ясували, що на наше емоційне благополуччя безпосередньо впливають цілком конкретні чинники. Дізнайтесь, які ж чинники зроблять вас щасливішими та більш стресостійкими.

Результати свого дослідження вчені опублікували у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences. Вони вивели цілу схему, яка дозволяє досягти відчуття щастя, завжди залишатись у гармонії з самим собою і як наслідок – простіше переживати життєві труднощі та проблеми.

Усвідомлення

Це важлива здатність містить у себе кілька моментів:

бути та уважними до свого тіла, помічати зміни у ньому

відстежувати свої емоції та думки

концентруватись на певній діяльності

Тобто ви повинні бути "включеними" і повністю проживати той момент, у якому ви перебуваєте: чітко розуміти, що ви зараз відчуваєте.

Коли людина постійно розосереджена, це провокує стреси та відчуття тривоги, негативно впливає на психологічний стан. Тоді як вміння відслідковувати свої фізичні та емоційні реакції на різні подразники може, до прикладу, підвищувати академічну успішність і здатність вправно керувати автомобілем.

Контакт з іншими людьми

Вчені наголошують тому, як важливо піклуватись про інших людей, дарувати їм турботу та підтримувати міцні соціальні зв'язки. Дослідження доводять, що люди, які схильні до емпатії (здатності співпереживати іншим), почуваються більш щасливими ніж ті, у кого рівень емпатії нижчий. Такі люди мають вищу самооцінку, позитивний погляд на світ та конструктивно вирішують міжособистісні.

Варто не лише самому допомагати оточуючим, а й зосереджуватись на позитивних якостях та хороших вчинках інших людей, розвивати у собі розуміння того, що усі люди різні. Це і вас робить щасливішим, і сприяє загальному добробуту.

Турбота про інших дозволяє і вам почуватись краще/ Фото Pexels

Порушені соціальні зв'язки та постійна самотність провокують тривогу та депресію, змушують дивитись на будь-які ситуації в негативному світлі.

Самопізнання

Цей пункт перекликається з першим. Усе просто: ви повинні цікавитись самим собою. Звучить дійсно просто, проте далеко не всі вміють це робити.

Ставте собі запитання, досліджуйте себе: як той чи інших досвід вплинув на вас і ваше сприйняття реальності? Що ви відчували і що відчуваєте зараз? Тоді при будь-якій тривожній думці чи побоюваннях ви зможете зрозуміти, звідки ці негативні емоції взялись та як їх подолати. Це дуже корисна якість, яка дозволяє уникнути зайвого стресу та паніки у відповідальних ситуаціях.

Цілі, цінності і мотивація

Для людини не так важливо мати якусь абстрактну життєву мету, як бачити перед собою конкретні цілі, усвідомлювати їх цінність та знаходити у собі мотивацію до дій. Це надає сенс життю людини, змушує її рухатись вперед та почуватись щасливою. Особисті цінності людини безпосередньо впливають на її відчуття благополуччя.

Ви повинні чітко усвідомлювати, чого ви хочете від життя/ Фото Pexels

Така людина завжди знатиме, чого вона хоче і тому буде спокійно переживати різні негаразди і легше відновлюватись після травматичних подій. Вміння ставити цілі також добре впливає на пам'ять та когнітивні здібності.