Ученые вывели "формулу счастья": 4 вещи, которые сделают вас абсолютно счастливыми
Ученые из исследовательского университета Висконсина в Мэдисоне выяснили, что на наше эмоциональное благополучие напрямую влияют вполне конкретные причины. Узнайте, какие же факторы сделают вас счастливее и более стрессоустойчивыми.
Результаты своего исследования ученые опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Они вывели целую схему, которая позволяет достичь ощущения счастья, всегда оставаться в гармонии с самим собой и как следствие – проще переживать жизненные трудности и проблемы.
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Осознание
Это важная способность включает в себя несколько моментов:
- быть и внимательными к своему телу, замечать изменения в нем
- отслеживать свои эмоции и мысли
- концентрироваться на определенной деятельности
То есть вы должны быть "включены" и полностью проживать тот момент, в котором вы находитесь: четко понимать, что вы сейчас чувствуете.
Когда человек постоянно рассредоточен, это провоцирует стрессы и чувство тревоги, негативно влияет на психологическое состояние. Тогда как умение отслеживать свои физические и эмоциональные реакции на различные раздражители может, к примеру, повышать академическую успеваемость и способность умело управлять автомобилем.
Контакт с другими людьми
Ученые отмечают том, как важно заботиться о других людях, дарить им заботу и поддерживать прочные социальные связи. Исследования показывают, что люди, которые склонны к эмпатии (способности сопереживать другим), чувствуют себя более счастливыми, чем те, у кого уровень эмпатии ниже. Такие люди имеют более высокую самооценку, позитивный взгляд на мир и конструктивно решают межличностные проблемы.
Стоит не только самому помогать окружающим, но и сосредоточиться на положительных качествах и хороших поступках других людей, развивать в себе понимание того, что все люди разные. Это и вас делает счастливым, и способствует общему благосостоянию.
Забота о других позволяет и вам чувствовать себя лучше / Фото Pexels
Нарушены социальные связи и постоянное одиночество провоцируют тревогу и депрессию, заставляют смотреть на любые ситуации в негативном свете.
Самопознание
Этот пункт перекликается с первым. Все просто: вы должны интересоваться самим собой. Звучит действительно просто, однако далеко не все умеют это делать.
Задавайте себе вопрос, исследуйте себя: как тот или иной опыт повлиял на вас и ваше восприятие реальности? Что вы чувствовали и чувствуете сейчас? Тогда при любой тревожной мысли или опасениях вы сможете понять, откуда эти негативные эмоции взялись и как их преодолеть. Это очень полезное качество, которое позволяет избежать лишнего стресса и паники в ответственных ситуациях.
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Цели, ценности и мотивация
Для человека не так важно иметь какую-то абстрактную жизненную цель, как видеть перед собой конкретные цели, осознавать их ценность и находить в себе мотивацию к действиям. Это придает смысл жизни человека, заставляет его двигаться вперед и чувствовать счастливым. Личные ценности человека непосредственно влияют на ее чувства благополучия.
Вы должны четко осознавать, чего вы хотите от жизни / Фото Pexels
Такой человек всегда будет знать, чего он хочет и поэтому будет спокойно переживать различные проблемы и легче восстанавливаться после травматических событий. Умение ставить цели также хорошо влияет на память и когнитивные способности.
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