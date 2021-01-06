Токсичные люди точно встречались вам хотя бы раз в жизни: они вгоняют в стресс и портят настроение на целый день. Тогда вы могли не понимать, в чем причина вашего подавленного состояния. Теперь вы будете знать основные типы токсичных людей, чтобы в будущем их избегать.

Мы уже раньше рассказывали о том, какие главные признаки токсичных людей. Сегодня от психолога Виктории Соботюк узнаем конкретные типы людей, в которых вы легко можете узнать кого-то из вашего окружения. Этим она поделилась на своей странице в инстаграме.

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Взрослый ребенок

Такие люди со стороны могут показаться настоящими харизматичными весельчаками, которые вечно попадают в забавные приключения. Однако познакомившись ближе, вы понимаете, что этот человек до сих пор не вырос, и все его проблемы с деньгами, с отношениями или работой решают окружающие: друзья или семья. Вы превращаетесь в няню для такого человека.

Нет ничего плохого в том, чтобы помогать друзьям, но этот друг предоставит вам такую ​​же заботу? Или ваша дружба – это только зависимость человека от вас? – предостерегает психолог.

Нарциссы

Люди, которые считают, что все крутится вокруг них. Они ни в чем себе не отказывают и "идут по головам". Такие никогда не обращают внимания на ваши проблемы, а зациклены только на себе. Избегайте нарциссов, ведь они только забирать вашу энергию.

Общение с нарциссами очень истощает / Фото Unsplash

Постоянный критик

Трудно ожидать поддержки от таких людей. Они никогда и ни в чем вас не поддерживают, а только критикуют и осуждают, ищут недостатки в ваших идеях. С такими людьми в окружении вы никогда не добьетесь успеха.

Ваше время с близкими людьми должен окрылять, они не должны вас осуждать, – говорит Виктория Соботюк

Родные должны стать быть опорой, а не вечными критиками / Фото Unsplash

Сплетник

Благодаря сплетникам вы всегда будете в курсе проблем всех ваших знакомых. Однако не забывайте, что сплетни – это не вся правда и вовсе ложь. И рано или поздно вы можете стать объектом таких сплетен.

Будьте внимательны к тому, как вы таким людям открываетесь. Токсичные люди получают удовольствие от того, что у вас проблемы, – говорит психолог.

Друг, который превратился в "привидение"

Раньше вы были лучшими друзьями и во всем друг друга поддерживали, а теперь этот человек даже не читает ваши сообщения. Это и есть настоящий призрак.

Такие люди появляются в нашей жизни только тогда, когда им что-то нужно: ваше время, энергия, сострадание и тому подобное. Это однобокое общение с человеком, который постоянно исчезает и на которого нельзя положиться. Зачем вам такие друзья?