Тут можливо все: 10+ дивних фото з метро, які вас здивують

Яких тільки дивацтв не зустрінеш у звичайному вагоні метро: і купу тропічних рослин, і нараду клоунів, і навіть цілу машину! Звучить дивно? Та часом дійсно здається, що підземний транспорт – це справжній портал у паралельний всесвіт.

Під час поїздки у метро кожен намагається заповнити години, як може, аби не нудьгувати. Автори цих фото добряче розважились, розглядаючи справжніх диваків у підземці. Декого з них вони навіть закарбували на світлинах, пропонуємо й вам насолодитись найбільш шаленими прикладами!

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Просто пасажири у празькому метро

Фото Reddit ThiccRacc00n

Коли не встигла приготувати замовлення

Фото Reddit SntficSeaShell

"Панки не вмерли, вони просто сплять!"

Фото Reddit MagdalenePaulk

Як мило: хлопець годує з пляшечки маленьке котеня

Фото Reddit Ordewix

"Чоловік просто розклав стіл і почав нараду"

Фото Reddit brdesignguy

Транспорт у транспорті

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Фото Reddit Holybasil

Їх ніби клонували

Фото Reddit NonyoBizness

Хто сказав, що ці переноски не годяться для качок?

Фото Reddit newfranksinatra

Цікаво 15 людей, які отримали зовсім не той результат, на який очікували: кумедні "до – після"

Хлопець просто займається продажем тропічних рослин

Фото Reddit zeaky888

У цієї жінки блискуча навіть маска

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"Його кілька разів просили посунутись, та він був занадто втомлений, щоб це зробити"

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У метро був помічений Людина-павук

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Ось яку маску потрібно носити

Фото Reddit OrionSoul