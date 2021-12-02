Деякі люди вирішили креативно оформити простір у ванній кімнаті і обрали дуже неординарні шторки для душу. Такий дизайн завжди зможе повеселити, навіть якщо настрій кепський.

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11 креативних дизайнів шторок для душу

Ці друзі точно вміють разом веселитись. Тепер вони зможуть частіше "бачитись".



Друзі дуже люблять проводити час разом / Фото 4tololo

Динозаврик дуже сподобався 28-річному чоловіку, який не втримався і купив цю деталь.



Динозакрик дуже милий / Фото 4tololo

Дівчина дозволила хлопцеві самостійно обрати шторку. Вона лише попросила, аби була морська тематика – чоловік не прогадав.



Цей кіт такий кумедний / Фото 4tololo

Гості щоразу виходять "у захваті" з ванної кімнати: ця деталь інтер'єру точно захистить від грабіжників.



Дуже моторшне зображення / Фото 4tololo

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Здається, лише собака оцінила такий дизайн.



Собаці здається подобається / Фото 4tololo

Тепер час проведений у ванні кімнаті буде здаватись цікавішим.



Ідеальний відпочинок / Фото 4tololo

Цей котик здається вже готовий вилазити з душу, а ти?



Коти квже прийняв душ / Фото 4tololo

Жінці, яка живе сама, можна все, зокрема і таку шторку для душу.



Яке кумедне зображення / Фото 4tololo

А цей винахідливий хлопець вирішив налякати свою дівчину і навпроти дзеркала повішав таке "фото".



Як вам ідея / Фото 4tololo

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Перетворити душ у кімнату – легко! Просто оберіть правильний дизайн шторки.



Гарно оформили інтер'єр / Фото 4tololo

А це гарний спосіб "заховати" ванну і себе у ній.



Чудова шторка, яка перетворить вас у невидимку / Фото 4tololo