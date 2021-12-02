Некоторые люди решили креативно оформить пространство в ванной и выбрали очень неординарные шторки для душа. Такой дизайн всегда сможет повеселить, даже если настроение плохое.
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11 креативных дизайнов шторок для душа
Эти друзья точно умеют веселиться вместе. Теперь они смогут чаще видеться.
Друзья очень любят проводить время вместе / Фото 4tololo
Динозаврик очень понравился 28-летнему мужчине, который не удержался и купил эту деталь.
Динозакрик очень милый / Фото 4tololo
Девушка позволила парню самостоятельно выбрать шторку. Она только попросила, чтобы была морская тематика – мужчина не прогадал.
Этот кот такой смешной / Фото 4tololo
Гости каждый раз выходят в восторге из ванной комнаты: эта деталь интерьера точно защитит от грабителей.
Очень жуткое изображение / Фото 4tololo
Кажется, только собака оценила такой дизайн.
Собаке кажется нравится / Фото 4tololo
Теперь время проведенное в ванной комнате будет казаться более интересным.
Идеальный отдых / Фото 4tololo
Этот котик кажется уже готов вылезать из душа, а ты?
Коты уже принял душ / Фото 4tololo
Женщине, которая живет сама, можно все, в том числе и такую шторку для душа.
Какое забавное изображение / Фото 4tololo
А этот изобретательный парень решил напугать свою девушку и напротив зеркала повесил такое "фото".
Как вам идея / Фото 4tololo
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Превратить душ в комнату – легко! Просто выберите правильный дизайн шторки.
Хорошо оформили интерьер / Фото 4tololo
А это хороший способ "спрятать" ванную и себя в ней.
Великолепная шторка, которая превратит вас в невидимку / Фото 4tololo