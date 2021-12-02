Некоторые люди решили креативно оформить пространство в ванной и выбрали очень неординарные шторки для душа. Такой дизайн всегда сможет повеселить, даже если настроение плохое.

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11 креативных дизайнов шторок для душа

Эти друзья точно умеют веселиться вместе. Теперь они смогут чаще видеться.



Друзья очень любят проводить время вместе / Фото 4tololo

Динозаврик очень понравился 28-летнему мужчине, который не удержался и купил эту деталь.



Динозакрик очень милый / Фото 4tololo

Девушка позволила парню самостоятельно выбрать шторку. Она только попросила, чтобы была морская тематика – мужчина не прогадал.



Этот кот такой смешной / Фото 4tololo

Гости каждый раз выходят в восторге из ванной комнаты: эта деталь интерьера точно защитит от грабителей.



Очень жуткое изображение / Фото 4tololo

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Кажется, только собака оценила такой дизайн.



Собаке кажется нравится / Фото 4tololo

Теперь время проведенное в ванной комнате будет казаться более интересным.



Идеальный отдых / Фото 4tololo

Этот котик кажется уже готов вылезать из душа, а ты?



Коты уже принял душ / Фото 4tololo

Женщине, которая живет сама, можно все, в том числе и такую ​​шторку для душа.



Какое забавное изображение / Фото 4tololo

А этот изобретательный парень решил напугать свою девушку и напротив зеркала повесил такое "фото".



Как вам идея / Фото 4tololo

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Превратить душ в комнату – легко! Просто выберите правильный дизайн шторки.



Хорошо оформили интерьер / Фото 4tololo

А это хороший способ "спрятать" ванную и себя в ней.