Веселий душ: люди вирішили замінити шторки у ванній кімнаті на цікавіші
Джерело:24 канал
Ванна кімната – це улюблене місце для багатьох. Вона часто слугує своєрідним місцем для відпочинку та розслаблення.
Деякі люди вирішили креативно оформити простір у ванній кімнаті і обрали дуже неординарні шторки для душу. Такий дизайн завжди зможе повеселити, навіть якщо настрій кепський.
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11 креативних дизайнів шторок для душу
Ці друзі точно вміють разом веселитись. Тепер вони зможуть частіше "бачитись".
Друзі дуже люблять проводити час разом / Фото 4tololo
Динозаврик дуже сподобався 28-річному чоловіку, який не втримався і купив цю деталь.
Динозакрик дуже милий / Фото 4tololo
Дівчина дозволила хлопцеві самостійно обрати шторку. Вона лише попросила, аби була морська тематика – чоловік не прогадав.
Цей кіт такий кумедний / Фото 4tololo
Гості щоразу виходять "у захваті" з ванної кімнати: ця деталь інтер'єру точно захистить від грабіжників.
Дуже моторшне зображення / Фото 4tololo
Здається, лише собака оцінила такий дизайн.
Собаці здається подобається / Фото 4tololo
Тепер час проведений у ванні кімнаті буде здаватись цікавішим.
Ідеальний відпочинок / Фото 4tololo
Цей котик здається вже готовий вилазити з душу, а ти?
Коти квже прийняв душ / Фото 4tololo
Жінці, яка живе сама, можна все, зокрема і таку шторку для душу.
Яке кумедне зображення / Фото 4tololo
А цей винахідливий хлопець вирішив налякати свою дівчину і навпроти дзеркала повішав таке "фото".
Як вам ідея / Фото 4tololo
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Перетворити душ у кімнату – легко! Просто оберіть правильний дизайн шторки.
Гарно оформили інтер'єр / Фото 4tololo
А це гарний спосіб "заховати" ванну і себе у ній.
Чудова шторка, яка перетворить вас у невидимку / Фото 4tololo