Оце так везіння: 12 разів, коли їжа виглядає точнісінько як на упаковці

16:26

Усі бачили ці кумедні добірки "Очікування-реальність", в яких викривають обман виробників. Дійсно, як правило, на обгортці - лише сильно прикрашена картинка, а в реальності їжа виглядає і на половину не так привабливо. Однак інколи людям неймовірно щастить - і упаковка зовсім не бреше.