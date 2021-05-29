Оце так везіння: 12 разів, коли їжа виглядає точнісінько як на упаковці

29 травня 2021 , 16:26
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Джерело:

Reddit

Усі бачили ці кумедні добірки "Очікування-реальність", в яких викривають обман виробників. Дійсно, як правило, на обгортці - лише сильно прикрашена картинка, а в реальності їжа виглядає і на половину не так привабливо. Однак інколи людям неймовірно щастить - і упаковка зовсім не бреше.

Пропонуємо насолодитись добіркою фото, на яких зображення їжі на упаковці та в реальності – просто ідентичні. А інколи справжня їжа не тільки не розчаровує, а й виявляється навіть кращою за те, що обіцяють виробники. І як не заздрити цим щасливчиками? 

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Ніби скопіювали і вставили

Фото de_ninja

"Зі мною таке вперше"

Фото RPbbgun

Якби ж всі заморожені продукти виглядали так

Фото Ashsoftpaws

Результат такий самий, як і обіцяно на упаковці

Фото fs244c

Один в один!

Фото laleli_lolu

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Таке взагалі буває?

Фото Myriii1911

Піца виглядає дуже апетитно

Фото bobebob

Оце так точність

Фото sunandsands

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Зовсім як на картинці

Фото Thehaloboy

"Меню нам трохи збрехало, але ми не засмучені"

Фото ItzGonnaBeMei

Виробник дуже розщедрився на маршмелоу, його мало бути втричі менше

Фото milkshoot9

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Зовсім не збрехали

Фото ZRudd97

Автор: Ірина Продан