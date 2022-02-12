Зрозуміло, що кожен має свої вподобання. Одні хочуть спокійно відпочити удвох і просто собі розслабитися; інші ж – добряче відгуляти й повернутися додому пізно вночі. Деталі, звісно, можуть відрізнятися.

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Тут ви знайдете як порівняно спокійні варіанти проведення Дня закоханих, так і більш активні.

Забуваємо про все і відпочиваємо вдома

Не обов’язково рватися на День Валентина в перший-ліпший ресторан, щоб там посидіти. Цього дня всі столики зазвичай зайняті. Якщо хочете відпочити в закладі, краще бронювати заздалегідь. Але знову-таки, навіщо взагалі йти в повністю заповнені ресторани, як це буває на День Валентина? Шумно, багато людей і спокійно не поспілкуєшся. Хоча припускаємо, що комусь такий варіант цілком підійде. І це нормально.

Хочете спокійно відпочити? Замовляємо щось смачненьке додому, відкриваємо пляшечку вина чи іншого хорошого алкоголю, валяємося в ліжечку і дивимося серіальчик або фільм. Мабуть, для когось це буде не надто романтично. Але стоп. Ви двоє, вам добре, і ще й відпочиваєте. В цьому теж є своя романтика!

Мандрівка в інше місто

Понеділок – не найкращий час кудись їхати. Хіба що у вас буде відпустка. Якщо ні, можна зробити неофіційне святкування Дня закоханих на наступні вихідні. Поїздка на два дні в сусіднє місто чи гори не сильно "вдарить" по гаманцю та й подарує нові враження. Не обов’язково чекати відпустки, щоб кудись "вирватися"! Так можна гарно перезавантажитися й активно відпочити удвох.

Заплануйте поїздку на вихідні / Фото Unsplash

Повторіть ваше перше побачення

А чому б і ні? Гарний варіант, щоб поностальгувати й чудово провести час. Тим паче, якщо ви вже довго разом, весело згадати ці перші трішки ніякові моменти. Стартуємо з місця, де вперше зустрілися і повторюємо усю попередню "програму" аж до поцілунку. Чудова ідея, щоб "освіжити" почуття та ще раз нагадати собі, чому ви покохали цю людину.

Інший схожий варіант – романтична прогулянка тими місцями, які важливі для вас обох.

Вечеря на даху

Тут і гарний краєвид, і зорі на небі, і безліч смачненького, і нікого поруч. В такій атмосфері так і хочеться попивати щось тепленьке й довго-довго розмовляти про все на світі. Єдиний мінус – лютнева погода. Тому цю ідею краще перенести на весну-літо. А якщо сильно кортить повечеряти на даху, то пора замовляти столик у відповідному ресторані.

Побавитися у віртуальній реальності

Ще не бавилися у VR-ігри – обов’язково спробуйте. Це просто безпрограшний варіант, якщо обоє любите зіграти щось на приставці чи комп’ютері. VR-клуби зазвичай є у великих містах.

Так, "підстрелити" кохану в грі на День Валентина – не дуже романтично. Але весело. В будь-якому випадку ігор багато: можна грати не тільки один проти одного, але й за одну команду.

Позмагайтеся один з одним у VR / Фото Unsplash

Політ на повітряній кулі й багато-багато іншого

Серйозно, хто не хотів хоча б раз у житті політати на повітряній кулі? А ще й на День Валентина! Таке свято кохана точно запам’ятає.

Можна обрати й менш екстремальні варіанти активного відпочинку: покататися на ковзанах, сходити на майстер-клас з танців, стрибки на батуті, поїздка на квадроциклах чи мотоциклах, картинг, тюбінги тощо.

Один з найбюджетніших, але не менш крутих варіантів – беріть санки і гайда кататися в найближчому парку. На кілька годин поринути в дитинство – це просто ідеально.

Більш спокійні ідеї: квест-кімнати, різноманітні майстер-класи (кулінарні, малювання, теслярства, гри на музичних інструментах тощо), спа-процедури, похід в театр чи на стендап.

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Або сходіть на концерт / Фото Unsplash

Орендуйте кінозал

Несподівано, але деякі українські кінотеатри справді дають таку можливість. Звісно, доведеться спустошити власний гаманець. Але такий День Валентина точно усім запам’ятається.

Більш бюджетний варіант – сходити в "антикінотеатр". Ці заклади зазвичай пропонують оренду кімнатки для двох з диванами та столиком, де ви можете переглянути яке завгодно кіно.

Life 24 бажає вам чудово відпочити на День Валентина! Головне, щоб вам обом було весело й добре. Якщо ви без пари – не переживайте. Кличте друзів – і теж гайда відпочивати у цей крутий день!