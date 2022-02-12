Понятно, что у каждого свои предпочтения. Одни хотят спокойно отдохнуть вдвоем и просто расслабиться; другие же – хорошо отгулять и вернуться домой поздно ночью. Детали, конечно, могут отличаться.

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Здесь вы найдете как сравнительно спокойные варианты проведения Дня влюбленных, так и более активные.

Забываем обо всем и отдыхаем дома

Необязательно рваться на День Валентина в первый попавшийся ресторан, чтобы там посидеть. В этот день все столики обычно заняты. Если хотите отдохнуть в заведении, лучше бронировать заранее.

Но опять-таки зачем вообще идти в полностью заполненные рестораны, как это бывает на День Валентина? Шумно, много людей и спокойно не пообщаешься. Хотя предполагаем, что кому-то такой вариант вполне подойдет. И это нормально.

Хотите спокойно отдохнуть? Заказываем что-нибудь вкусненькое домой, открываем бутылочку вина или другой хороший алкоголь, валяемся в кроватке и смотрим сериальчик или фильм. Наверное, для кого-то это будет не слишком романтично. Но стоп. Вы двое, вам хорошо, еще и отдыхаете. В этом тоже есть своя романтика!

Путешествие в другой город

Понедельник – не лучшее время куда-нибудь ехать. Разве что у вас будет отпуск. Если нет, можно сделать неофициальное празднование Дня влюбленных на следующие выходные. Поездка на два дня в соседний город или горы не сильно "ударит" по кошельку и подарит новые впечатления. Необязательно ждать отпуска, чтобы куда-то вырваться! Так можно хорошо перезагрузиться и отдохнуть вдвоем.

Спланируйте поездку на выходные / Фото Unsplash

Повторите ваше первое свидание

А почему бы и нет? Хороший вариант, чтобы поностальгировать и отлично провести время. Тем более, если вы уже долго вместе, весело вспомнить эти первые чуть-чуть неловкие моменты. Стартуем с места, где впервые встретились и повторяем всю предыдущую "программу" вплоть до поцелуя. Прекрасная идея, чтобы "освежить" чувства и еще раз напомнить себе, почему вы полюбили этого человека.

Другой похожий вариант – романтическая прогулка по тем местам, которые важны для вас обоих.

Ужин на крыше

Здесь и красивый вид, и звезды на небе, и много вкусненького, и никого рядом. В такой атмосфере так и хочется попивать что-нибудь тепленькое и долго-долго разговаривать обо всем на свете. Единственный минус – февральская погода. Потому эту идею лучше перенести на весну-лето. А если сильно хочется поужинать на крыше, то пора заказывать столик в ресторане.

Поиграть в виртуальной реальности

Еще не играли в VR-игры – обязательно попробуйте. Это просто беспроигрышный вариант, если оба любите сыграть что-нибудь на приставке или компьютере. VR-клубы обычно находятся в больших городах.

Да, "подстрелить" любимую в игре на День Валентина – не очень романтично. Но весело. В любом случае игр много: можно играть не только друг против друга, но и за одну команду.

Посоревнуйтесь друг с другом в VR / Фото Unsplash

Полет на воздушном шаре и многое другое

Серьезно, кто не хотел хотя бы раз в жизни полетать на воздушном шаре? А еще и на День Валентина! Такой праздник любимая точно запомнит.

Можно выбрать и менее экстремальные варианты активного отдыха: прокатиться на коньках, сходить на мастер-класс по танцам, прыжки на батуте, поездка на квадроциклах или мотоциклах, картинг, тюбинги и т.д.

Один из самых бюджетных, но не менее крутых вариантов – берите санки и айда кататься в ближайшем парке. На несколько часов погрузиться в детство – это просто идеально.

Более спокойные идеи: квест-комнаты, разнообразные мастер-классы (кулинарные, рисования, плотничества, игры на музыкальных инструментах и ​​т.п.), спа-процедуры, поход в театр или стендап.

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Или пойдите на концерт / Фото Unsplash

Арендуйте кинозал

Неожиданно, но некоторые украинские кинотеатры действительно дают такую ​​возможность. Конечно, придется разорить собственный кошелек. Но такой День Валентина точно всем запомнится.

Более бюджетный вариант – сходить в "антикинотеатр". Эти заведения обычно предлагают аренду комнатки для двоих с диванами и столиком, где вы можете посмотреть любое кино.

Life 24 желает вам отлично отдохнуть на День Валентина! Главное, чтобы вам обоим было весело и хорошо. Если вы без пары – не переживайте. Зовите друзей – и тоже айда отдыхать в этот крутой день!