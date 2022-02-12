Кохана буде в захваті: як нестандартно відсвяткувати День Валентина
Не знаєте, як відсвяткувати День святого Валентина? Це не проблема. Скористайтеся нашими порадами, як зробити реально круте свято. Кохана буде неймовірно задоволена!
Зрозуміло, що кожен має свої вподобання. Одні хочуть спокійно відпочити удвох і просто собі розслабитися; інші ж – добряче відгуляти й повернутися додому пізно вночі. Деталі, звісно, можуть відрізнятися.
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Тут ви знайдете як порівняно спокійні варіанти проведення Дня закоханих, так і більш активні.
Забуваємо про все і відпочиваємо вдома
Не обов’язково рватися на День Валентина в перший-ліпший ресторан, щоб там посидіти. Цього дня всі столики зазвичай зайняті. Якщо хочете відпочити в закладі, краще бронювати заздалегідь. Але знову-таки, навіщо взагалі йти в повністю заповнені ресторани, як це буває на День Валентина? Шумно, багато людей і спокійно не поспілкуєшся. Хоча припускаємо, що комусь такий варіант цілком підійде. І це нормально.
Хочете спокійно відпочити? Замовляємо щось смачненьке додому, відкриваємо пляшечку вина чи іншого хорошого алкоголю, валяємося в ліжечку і дивимося серіальчик або фільм. Мабуть, для когось це буде не надто романтично. Але стоп. Ви двоє, вам добре, і ще й відпочиваєте. В цьому теж є своя романтика!
Мандрівка в інше місто
Понеділок – не найкращий час кудись їхати. Хіба що у вас буде відпустка. Якщо ні, можна зробити неофіційне святкування Дня закоханих на наступні вихідні. Поїздка на два дні в сусіднє місто чи гори не сильно "вдарить" по гаманцю та й подарує нові враження. Не обов’язково чекати відпустки, щоб кудись "вирватися"! Так можна гарно перезавантажитися й активно відпочити удвох.
Заплануйте поїздку на вихідні / Фото Unsplash
Повторіть ваше перше побачення
А чому б і ні? Гарний варіант, щоб поностальгувати й чудово провести час. Тим паче, якщо ви вже довго разом, весело згадати ці перші трішки ніякові моменти. Стартуємо з місця, де вперше зустрілися і повторюємо усю попередню "програму" аж до поцілунку. Чудова ідея, щоб "освіжити" почуття та ще раз нагадати собі, чому ви покохали цю людину.
Інший схожий варіант – романтична прогулянка тими місцями, які важливі для вас обох.
Вечеря на даху
Тут і гарний краєвид, і зорі на небі, і безліч смачненького, і нікого поруч. В такій атмосфері так і хочеться попивати щось тепленьке й довго-довго розмовляти про все на світі. Єдиний мінус – лютнева погода. Тому цю ідею краще перенести на весну-літо. А якщо сильно кортить повечеряти на даху, то пора замовляти столик у відповідному ресторані.
Побавитися у віртуальній реальності
Ще не бавилися у VR-ігри – обов’язково спробуйте. Це просто безпрограшний варіант, якщо обоє любите зіграти щось на приставці чи комп’ютері. VR-клуби зазвичай є у великих містах.
Так, "підстрелити" кохану в грі на День Валентина – не дуже романтично. Але весело. В будь-якому випадку ігор багато: можна грати не тільки один проти одного, але й за одну команду.
Позмагайтеся один з одним у VR / Фото Unsplash
Політ на повітряній кулі й багато-багато іншого
Серйозно, хто не хотів хоча б раз у житті політати на повітряній кулі? А ще й на День Валентина! Таке свято кохана точно запам’ятає.
Можна обрати й менш екстремальні варіанти активного відпочинку: покататися на ковзанах, сходити на майстер-клас з танців, стрибки на батуті, поїздка на квадроциклах чи мотоциклах, картинг, тюбінги тощо.
Один з найбюджетніших, але не менш крутих варіантів – беріть санки і гайда кататися в найближчому парку. На кілька годин поринути в дитинство – це просто ідеально.
Більш спокійні ідеї: квест-кімнати, різноманітні майстер-класи (кулінарні, малювання, теслярства, гри на музичних інструментах тощо), спа-процедури, похід в театр чи на стендап.
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Або сходіть на концерт / Фото Unsplash
Орендуйте кінозал
Несподівано, але деякі українські кінотеатри справді дають таку можливість. Звісно, доведеться спустошити власний гаманець. Але такий День Валентина точно усім запам’ятається.
Більш бюджетний варіант – сходити в "антикінотеатр". Ці заклади зазвичай пропонують оренду кімнатки для двох з диванами та столиком, де ви можете переглянути яке завгодно кіно.
Life 24 бажає вам чудово відпочити на День Валентина! Головне, щоб вам обом було весело й добре. Якщо ви без пари – не переживайте. Кличте друзів – і теж гайда відпочивати у цей крутий день!