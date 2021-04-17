Як покращити свій сон за допомогою простих дій: 6 корисних порад
Від якості сну залежить, наскільки легко ми прокинемось, як будемо почуватись зранку, чи буде піднесеним настрій протягом усього дня. Щоб ранок був хорошим, потрібно готуватись до повноцінного сну ще з вечора. У цьому немає нічого складного.
Джерело:24 канал
Просто виділити 7-8 годин для сну – це ще не все. Ви будете почуватись розбитою та невиспаною, якщо занадто пізно лягли спати, а вночі весь час прокидались. Спробуйте ці кілька способів, щоб зробити свій сон справжнім джерелом енергії та хорошого настрою.
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Вам має бути зручно
Хороший сон у першу чергу залежить від того, на чому ми спимо. Обирайте просторе місце, на якому вам буде достатньо місця. Другий пункт – це ортопедичний матрац, який точно потурбується про те, щоб зранку у вас не боліла спина чи шия.
Легка зарядка
Робити важкі силові або кардіотренування перед сном не варто, це лише збадьорить вас. Приділіть краще час спокійній зарядці на 10-15 хвилин. Легка фізична активність допоможе вам легше заснути.
Зробіть легку зарядку перед сном / Фото Pexels
Натуральна постільна білизна
При виборі постільної білизни звертайте увагу на натуральні тканини: бавовна, бамбук, сатин тощо. Така постіль не лише приємна на дотик, а ще й дає вашому тілу дихати, на відміну від синтетики, не викликає алергічних реакцій та не електризується.
Приберіть подразники
Усі про це чули, але не зайве повторити ще раз. Засинати з телефоном у руках, під відео на ютубі чи програму на телевізорі – це вкрай погана ідея. Світло від гаджетів зменшує вироблення мелатоніну та викликає безсоння. Тому купіть беруші, вимкніть телефон та приберіть зі спальні телевізор.
Не засинайте з телефоном / Фото Pexels
Обирай трав'яні напої
Якщо вам хочеться випити чогось гаряченького перед сном, спробуйте заварити ромашку або м'яту. Після чашки міцного чаю або ж кави ваш організм стає більш бадьорим. Тоді замість того, щоб закрити очі й відправитися у країну снів, ви ще кілька годин крутитесь у ліжку.
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Відкрийте вікно
Найпростіший спосіб – це пустити трохи свіжого повітря в кімнату перед сном. І взагалі, краще спати у прохолодному приміщенні, аніж потерпати від спеки та задухи – це точно не сприяє якісному сну вночі.
Краще спати з відкритим вікном / Фото Pexels
Прийміть ванну
Перед сном варто трохи заспокоїтися, відпустити турботи та побути на самоті. Запасайтеся ароматичними маслами, "бомбочками", піною чи сіллю для ванної – і поринайте у теплу воду з вашими улюбленими ароматами. Така процедура розслабляє і допомагає зняти втому.
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