От качества сна зависит, насколько легко мы проснемся, как будем чувствовать себя утром, будет ли приподнятое настроение в течение всего дня. Чтобы утро было хорошим, нужно готовиться к полноценному сну еще с вечера. В этом нет ничего сложного.

Просто выделить 7-8 часов для сна – это еще не все. Вы будете чувствовать себя разбитой и невыспавшиеся, если слишком поздно легли спать, а ночью все время просыпались. Попробуйте несколько способов, чтобы сделать свой сон настоящим источником энергии и хорошего настроения.

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Вам должно быть удобно

Хороший сон в первую очередь зависит от того, на чем мы спим. Выбирайте просторную кровать, на которой вам будет достаточно места. Второй пункт – это ортопедический матрас, который точно позаботится о том, чтобы утром у вас не болела спина или шея.

Легкая зарядка

Делать тяжелые силовые или кардиотренировки перед сном не стоит, это только взбодрит вас. Уделите лучше время спокойной зарядке на 10-15 минут. Легкая физическая активность поможет вам легче заснуть.

Сделайте легкую зарядку перед сном / Фото Pexels

Натуральное постельное бельё

При выборе постельного белья обращайте внимание на натуральные ткани: хлопок, бамбук, сатин и тому подобное. Такая постель не только приятна на ощупь, но и дает вашему телу дышать, в отличие от синтетики, не вызывает аллергических реакций и не электризуется.

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Уберите раздражители

Все об этом слышали, но не будет лишним повторить еще раз. Засыпать с телефоном в руках, под видео на ютубе или программу на телевизоре – это очень плохая идея. Свет от гаджетов уменьшает выработку мелатонина и вызывает бессонницу. Поэтому купите беруши, выключите телефон и уберите из спальни телевизор.

Не засыпайте с телефоном / Фото Pexels

Выбирай травяные напитки

Если вам хочется выпить чего-нибудь горяченького перед сном, попробуйте заварить ромашку или мяту. После чашки крепкого чая или кофе ваш организм становится более бодрым. Вместо того чтобы закрыть глаза и отправиться в страну снов, вы еще несколько часов крутитесь в постели.

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Откройте окно

Самый простой способ – это впустить немного свежего воздуха в комнату перед сном. И вообще, лучше спать в прохладном помещении, чем страдать от жары и духоты – это точно не способствует качественному сну.

Лучше спать с открытым окном / Фото Pexels

Примите ванну

Перед сном стоит немного успокоиться, отпустить заботы и побыть в одиночестве. Запасайтесь ароматическими маслами, "бомбочками", пеной или солью для ванной – и погружайтесь в теплую воду с вашими любимыми ароматами. Такая процедура расслабляет и помогает снять усталость.