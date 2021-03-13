Як правильно зберігати ігристе вино вдома: корисні поради

Щоб круту вечірку чи день народження вам не зіпсувала пляшка несмачного вина – ось кілька порад, як правильно зберігати ігристе вдома. Це зовсім не складно.

Як зберігати закорковану пляшку ігристого вина

Цікаво Коли без ігристого ніяк

Якщо плануєте тримати ігристе вино вдома не більш як місяць, то:

Зберігайте пляшку у вертикальному положенні.

Жодного світла – ні сонячного, ні штучного.

Оптимальна температура – вища за нуль градусів, але нижча за кімнатну.

Хочете посмакувати ігристим через місяць або пізніше? Тоді зробіть так:

Покладіть пляшку горизонтально на стелажі чи поличці.

Зберігайте при температурі від 10 до 15 градусів.

Тримайте подалі від сонячного та штучного світла.

Як зберігають ігристе вино в підвалах SHABO / фото SHABO

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Де найкраще зберігати невідкорковану пляшку ігристого вина

У винному льоху – просто ідеально! Але ж, зрозуміло, мало хто має доступ до спеціально облаштованих приміщень. Тому оптимальний варіант – шафа або невеличка комора. У крайньому разі накрийте пляшки темною тканиною.

Пам’ятайте! Ігристе вина дуже не люблять світла — ані сонячного, ані штучного. Воно негативно впливає на аромат і смак вина під час зберігання.

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Залишити невідкорковану пляшку ігристого у звичайному кухонному холодильнику на довгий термін – кепська ідея. Штучне освітлення, вібрування двигуна, постійне відкривання-закривання дверей зіпсують найкраще вино.

Спеціальні холодильники для вина / Фото costco

Як зберігати відкорковану пляшку ігристого вина

Важливий нюанс: перш ніж відкрити пляшку, помістіть її до холодильника на 4 години. Вино досягне ідеальної температури й здивує своїм смаком.

Якщо не маєте стільки часу – не проблема. Поставте ігристе до відра з льодом. Воно швидко охолодиться до потрібних +10°C – за 10–25 хвилин. У цьому разі не підійде звичайна морозильна камера – ви знову ризикуєте зіпсувати смак вина.

Найкраще, що ви можете зробити із початою пляшкою, – це допити її до дна. Та якщо все ж трішки залишилося й шкода виливати, то днів на два можна поставити пляшку до холодильника. Зберегти смакові властивості ігристого вина допоможуть спеціальні корки.