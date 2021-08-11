Як припинити всюди запізнюватись: 5 порад психологині

Як би ви не старались вийти раніше з дому і продумати маршрут, але хоч на 5 хвилин та ви всюди запізнюєтесь. Знайомо? Хороша новина: пунктуальність можна у собі розвинути!

Люди, які весь час запізнюються не тільки змушують чекати інших, а й самі почуваються некомфортно: роблять все поспіхом, переживають стрес і часто нічого не встигають. Психологиня Вікторія Шептієнко розповіла про 6 простих способів стати тою самою пунктуальною людиною.

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Перевірте годинник

Банально, проте придивіться, чи у вас правильно виставлена година на телефон. Якщо ж ви звикли користуватись наручним годинником, перевіряйте вчасно, чи в ньому не сіла батарейка або ви не забули його завести (залежить від типу годинника).

Переконайтесь, що годинник йде правильно / Фото Pexels

Синхронізуйте всі годинники

Психологиня відмічає, що у багатьох людей час на телефоні, на настінному годиннику, на телевізорі тощо – всюди різний. Першим крок до пунктуальності – виставити всі годинники правильно і на і той самий час.

Вставайте з першого будильника

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У вас теж стоїть мінімум 3 будильники, які ви ще й постійно переставляєте на 5 хвилин вперед? Не дивно, що ранкові збори відбуваються в паніці.

"Кладіть будильник далеко від ліжка, доступу до повтору дзвінка у вас точно не буде! Подумайте, що вам дадуть ці 5, 10 або 15 хвилин?", – каже психологиня.

Не переставляйте будильник / Фото Pexels

Повноцінний сон – це головне

Людині, яка добре виспалась і відпочила, легко нічого не забувати й розраховувати свій час. Особливо це важливо людям, які живуть самі, і біля них немає когось, хто може їх зранку вчасно розбудити.

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Ставте нагадування

У будь-якому разі, якщо у вас багато справ, тримати все в голові та, відповідно, всюди встигати неможливо. Нагадування на телефоні за годину – пів години до справи можуть виручити: "Якщо не запишеш, можеш і не згадати. І витратиш купу часу на те, щоб згадати, а потім ще й зробити", – застерігає експертка.