Більше, ніж дружба: як точно зрозуміти, що ви закохались – розповідає психологиня

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Часом у дружбі між чоловіком і жінкою досить важко зрозуміти: ви ще просто друзі чи між вами вже щось більше? Проте психологи говорять, що є чіткі ознаки того, що перед вами справжнє кохання.
Психологиня Тереза ДіДонато розповідає, чим відрізняються дружба і кохання, і чому прив'язаність і навіть секс – не завжди означають закоханість. Ці ознаки допоможуть вам розібратись у своїх почуттях і зробити перший крок назустріч своїй другій половинці.
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Деякі речі притаманні як дружнім стосункам, так і романтичним. Тому якщо ви помітили щось із цього у своїх відносинах з хлопцем, це ще зовсім не означає, що вас можна вважати парою.
Можливо, вам просто цікаво одне з одним / Фото Unsplash
Тут можна було б сказати, що секс – це найперше, що робить з друзів справжню пару. Проте психологиня вважає, що зараз рамки сексуальних стосунків дуже розмиті і у вас цілком може бути просто "секс по дружбі", без глибоких почуттів. Тому потрібно дивитись на інші ознаки.
Інтимні стосунки не завжди ознака кохання / Фото Unsplash
Друзі також можуть обговорювати спільні плани і мати схожі мрії. Проте саме у парі ви цілеспрямовано пов'язуєте життя одне з одним, у вас спільні цінності і однакове бачення майбутнього. Погодьтесь, якщо хтось хоче подорожувати по світу, а інший будувати кар'єру у столиці, то дружба можлива. А от романтичні стосунки – навряд чи.
Закохані проводять майже увесь свій час разом, насолоджуючись одне одним. Вони прагнуть частіше бачитись, приділять одне одному увагу, дарувати турботу, робити їх стосунки кращими. Для друзів же не є необхідністю постійно бути разом.
Пари приділяють весь вільний час одне одному / Фото Unsplash
Якими б незалежними особистостями ви не були, у стосунках є місце здорові залежності одне від одного. Адже ваші життя тепер дуже тісно переплетені і ви часто говорите "ми" замість "я", особливо на початку стосунків.
Це випливає з попередніх пунктів. Неможливо стільки часу проводити з людиною, мати спільний побут, хобі тощо і не зазнати впливу. Друзі також впливають на наші смаки та цінності, проте саме кохану людину та її емоції ми схильні сприймати як частину себе.
Ви можете впливати на свого партнера, а він – на вас / Фото Unsplash
Якщо недоліки друзів можуть часом дратувати, то негативні риси коханої людини ми частіше пробачаємо. А все тому, що, закохуючись, ми дивимось на людину через рожеві окуляри, покладаємо на неї певні надії і будуємо мрії. Дружба ж більш реалістична.
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Ми свідомо обираємо партнера і розуміємо, що, вступаючи у стосунки, беремо на себе конкретні зобов'язання. Психологи вважають, що закінчується дружба і починаються стосунки тоді, коли ми приймаємо рішення працювати над цими стосунками.